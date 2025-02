Vụ 2 mẹ con tử vong: Nghi do mâu thuẫn tình cảm với 'bạn trai'

Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa chị Th. và đối tượng Lương Quí Lộc (sinh năm 1993, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Đối tượng Lương Quí Lộc (SN 1993, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN phát.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Bến Cát điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, khiến hai mẹ con tử vong.

Qua điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa chị Th. và đối tượng Lương Quí Lộc (sinh năm 1993, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Do mâu thuẫn, Lộc đã ra tay sát hại hai mẹ con chị Th. rồi tự sát nhưng bất thành. Hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 22/2, Công an phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát nhận được tin báo về việc phát hiện hai thi thể tại một ngôi nhà thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định danh tính hai nạn nhân là Lê Thị Th. (sinh năm 1983) và Trương Quang Ph. (sinh năm 2017).

Cả hai có hộ khẩu thường trú tại khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, nhưng đang tạm trú tại ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, chị Th. được phát hiện tử vong trên giường trong tình trạng không mặc quần áo, nghi bị sát hại. Bé Ph. nằm tử vong dưới sàn nhà.

Người trình báo sự việc là anh Trương Văn Th., chồng cũ của chị Th. Anh Th. cho biết hai người đã ly hôn từ tháng 8/2024 và chị Th. cùng con đã chuyển ra sống riêng. Sáng 22/2, khi về thăm con, anh phát hiện sự việc và báo công an.