Vụ san hô gãy, cá chết la liệt ở Khánh Hòa: Đoàn công tác nói gì?

Sau khi cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở khu vực Hòn Bạc, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Cảnh tượng cá chết la liệt dưới đáy Hòn Bạc, ngày 15/8. Ảnh: Quang Huy.

Ngày 8/9, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cá biển chết ở Hòn Bạc, phường Đông Ninh Hòa.

Theo đó, ngày 26/8, Sở cùng chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ninh Phước tổ chức tuần tra, kiểm tra thực địa quanh vùng biển Hòn Bạc để xác minh vị trí, khu vực nghi có hoạt động khai thác thủy sản bằng chất nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, vị trí quanh Hòn Bạc có một số phương tiện tàu cá đang hoạt động là tàu lưới vây tầng nổi. Qua công tác phối hợp, các thành viên trong đoàn và tổ cộng đồng, ngư dân hoạt động nghề cá nhận định khả năng các tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút đêm tầng nổi (khai thác các loài cá tầng nổi như: cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má...) thu hoạch với khối lượng lớn.

Trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tràn lưới hoặc rách lưới… tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn như trong hình ảnh, video đăng tải trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, bước đầu đoàn công tác chưa xác định dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp hủy diệt chất nổ.

Cận cảnh khối san hô khô cứng dưới đáy Hòn Bạc, ngày 15/8. Ảnh: Quang Huy.

Theo Sở NN&MT, hàng tháng, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp Biên phòng, chính quyền địa phương, tổ cộng đồng tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, trong đó có biển Hòn Bạc và các vùng biển lân cận. Trong quá trình tuần tra, bắt gặp ngư dân khai thác đánh bắt bằng các nghề lưới vây, lưới rê, lồng bẫy mực... chưa phát hiện trường hợp nào khai thác bằng chất nổ.

Để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, Sở NN&MT sẽ phối hợp Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các xã, phường ven biển và các đơn vị khác có liên quan trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện việc ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, nghề và ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.

Ngoài ra, các lực lượng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, hóa chất cấm, chất độc … để khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong phản ánh, cuối tháng 8, hình ảnh hàng loạt cá biển chết trắng và san hô gãy rạp dưới đáy biển ở Hòn Bạc, do một tài khoản mạng xã hội đăng tải đã thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều người nhận định đây có thể do việc nổ mìn để đánh bắt hải sản.