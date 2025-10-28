Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thuê 'thần đèn' để di dời

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng đang đi đến "hồi kết" khi gia đình ông Đỗ Văn Hữu quyết định thuê "thần đèn" để di dời nhà về đúng vị trí.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 27/10, bà Trần Thị Kim Loan cho biết giữa gia đình bà và ông Đỗ Văn Hữu vẫn không thống nhất được phương án giải quyết theo đề xuất có thể mua lại lô đất đã trót “xây nhầm”.

Do đó ông Hữu chốt phương án thuê “thần đèn” để di dời ngôi nhà 2 tầng về đúng vị trí ở tổ 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

"Theo vận động của chính quyền địa phương với cả hai gia đình, ông Hữu đồng ý mua lại thửa đất với giá gần 900 triệu đồng nhưng hẹn phải 1-2 tháng nữa mới có đủ tiền, vì thế chúng tôi không ý và yêu cầu ông Hữu di dời nhà để trả lại đất theo phán quyết của tòa", bà Loan cho hay.

Ông Đỗ Văn Hữu đã ký hợp đồng, chuyển cọc 50 triệu đồng cho "thần đèn" Hoàng Đình Bách để di dời căn nhà 2 tầng xây trên đất của gia đình bà Loan.

Trước đó, vào chiều 27/10, UBND phường Thiên Hương tiếp tục mời đại diện gia đình bà Loan và ông Hữu đến trụ sở để thống nhất phương án giải quyết liên quan vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan tại tổ 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương.

Tại cuộc họp này, ông Hữu tiếp tục thừa nhận việc xây sai vị trí lô đất và tha thiết mong muốn gia đình bà Loan sẽ bán lại cho mình thửa đất để đỡ phải thuê "thần đèn" di dời. Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan xem xét, cân nhắc bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành.

Theo bà Loan, sau khi cân nhắc thì gia đình quyết định không bán lại lô đất bị gia đình ông Hữu chiếm dụng, xây nhà trái phép.

"Trong chiều 27/10, ông Hữu cho biết đã đặt cọc 50 triệu đồng cho thần đèn để di dời ngôi nhà, trường hợp vẫn không thể thương lượng mua lại được lô đất thì trong ngày 28/10, thần đèn sẽ đưa máy móc, thiết bị từ TP.HCM ra để tiến hành", bà Loan cho hay.

Sự việc của gia đình bà Loan trước đó đã được TAND khu vực 1 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm.

Theo nội dung bản án, ngày 23/9/2024, gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và vợ là bà Trần Thị Kim Loan mua lô đất diện tích 60 m2 thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Việc di dời được thực hiện sau khi hai bên không thể thống nhất phương án giải quyết mua lại lô đất.

Ngày 12/11/2024, khi kiểm tra khu đất, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Bà Loan tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Dù UBND xã Kiền Bái (chính quyền cũ) và bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công, cảnh báo những thiệt hại về tài sản nếu cố tình hoàn thiện, nhưng gia đình ông Hữu vẫn hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình.

Tại những buổi hòa giải, dù thừa nhận "xây nhầm" trên đất của nhà ông Ca, bà Loan, nhưng ông Hữu lấy lý do bản thân đã dồn hết tiền, tâm huyết vào công trình để cả gia đình ở nên kiên quyết không chịu tháo dỡ, trả lại mặt bằng theo yêu cầu.

Ông Hữu đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà Loan phải chấp nhận "đổi đất" lấy lô ở cách đó không xa, cũng có diện tích 60 m2 hoặc bán lại lô đất cho gia đình ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng dẫn tới hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News trước đó, ông Đỗ Văn Hữu cho biết chi phí di dời ngôi nhà được "thần đèn" Hoàng Đình Bách báo giá hết 250 triệu đồng, chưa tính chi phí làm móng do gia đình phải tự lo liệu.