'Xạ thủ ngầu nhất hành tinh' chê Elon Musk

VĐV bắn súng Kim Ye Ji muốn tập trung vào sự nghiệp thi đấu thể thao và sẵn sàng đáp trả những bình luận chỉ trích cô sau Thế vận hội Paris.

Kim Ye Ji - VĐV bắn súng nổi tiếng từ Olympic Paris - đã xuất hiện trong tập mới của chương trình You Quiz on the Block củatvN, phát sóng vào ngày 4/9. Thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia Hàn Quốc đã chia sẻ cảm xúc chân thật của mình về việc được tỷ phú Elon Musk - doanh nhân và nhà đầu tư nổi tiếng với SpaceX, công ty ôtô Tesla - bất ngờ gọi tên trên X.

Sau khi xem phần thi của Kim tại Olympic Paris, Musk viết: "Cô ấy nên được chọn đóng phim hành động. Không cần diễn xuất gì".

MC chương trình Jo Se Ho hỏi Kim: "Bạn nghĩ gì về việc Elon Musk đăng bài về bạn?" và Kim Ye Ji đã trả lời: "Không có gì nhiều. Elon Musk chỉ là một người đàn ông lớn tuổi giàu có thôi".

Câu nói này khiến mọi người tại trường quay bật cười. Kim giải thích rằng cô nói như vậy chỉ vì không quan tâm lắm đến khen chê của người khác, dù vậy cũng bày tỏ sự cảm ơn khi Musk chú ý đến mình.

Câu trả lời của Kim thu hút hơn 11 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra thích thú trước thái độ và tính cách thẳng thắn của xạ thủ sinh năm 1992.

Kim Ye-ji gây bão mạng xã hội với phong thái ngắm bắn lạnh lùng, bình tĩnh tại Olympic Paris 2024. Cô giành tấm HCB cá nhân ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ của Olympic 2024, với 241,3 điểm - phá kỷ lục Thế vận hội và chỉ xếp sau đồng hương Oh Ye-jin.

Kim Ye Ji gây sốt tại Olympic Paris. Ảnh: Yonhap.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, Kim lại gây thất vọng với cú bắn 0 điểm ở loạt bắn nhanh vòng loại 25 m súng ngắn nữ. Sau Olympic, cô nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, tham gia nhiều show truyền hình nhưng cũng đối mặt với các bình luận căm ghét.

Tại chương trình Radio Star, Kim giải thích: "Ở loạt bắn chậm, bạn cần bắn 5 lần trong vòng 5 phút, trong khi ở loạt bắn nhanh, bạn chỉ có 3 giây cho mỗi lần bắn. Tôi thường bắn chậm, nhưng tôi đã tham lam, nhắm đến sự chính xác và kết thúc bằng việc bắn trượt chỉ 0,01 giây, dẫn đến điểm số là 0".

Kim cho biết cô trả lời tất cả những bình luận chỉ trích. "Tôi nói rằng mình chưa bao giờ coi nhẹ Thế vận hội. Tôi tin vào sức mạnh của lời nói, vì vậy tôi đã đề cập đến điều này để tránh sự tiêu cực và tự trấn an mình, nhưng tôi xin lỗi nếu công chúng có cảm nhận tiêu cực". Kim cho biết hầu hết đều trả lời lại rằng: "Tôi xin lỗi nếu lời nói của mình có phần gay gắt. Tôi sẽ ủng hộ bạn trong tương lai".

Kim gần đây đã ký hợp đồng với công ty quản lý Plfil, nhưng phủ nhận tin đồn được mời đi đóng phim. "Tôi không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào. Nếu nhận được lời mời, tôi sẽ cân nhắc miễn là nó không ảnh hưởng đến việc luyện tập, vì tôi cũng thích thử thách bản thân".

Kim cũng tiết lộ rằng cô đã nhận được hơn 20 lời mời quảng cáo cho các sản phẩm như mỹ phẩm, mũ và thực phẩm chức năng. "Tôi đã hoãn chúng lại vì vẫn còn các cuộc thi", cô nói.