Xác minh clip nhóm 'quái xế' mang hung khí ở TP.HCM

Người quay và chia sẻ clip lên mạng xã hội đã ghim vị trí tại khu công nghiệp Đồng An (TP.HCM).
Vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều bình luận lên án nhóm người xuất hiện trong clip.
Đại diện Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh đoạn clip kể trên để xử lý theo quy định pháp luật.
