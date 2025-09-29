Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Xác minh clip nhóm 'quái xế' mang hung khí ở TP.HCM

  • Thứ hai, 29/9/2025 19:21 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Chiều 29/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ghi lại hình ảnh nhóm hơn 10 người đi xe máy, trong đó một số đối tượng không đội nón bảo hiểm, có hành vi nẹt pô, cầm hung khí.

Người quay và chia sẻ clip lên mạng xã hội đã ghim vị trí tại khu công nghiệp Đồng An (TP.HCM).

Vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều bình luận lên án nhóm người xuất hiện trong clip.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh đoạn clip kể trên để xử lý theo quy định pháp luật.

