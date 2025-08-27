Xác minh vụ 'đánh cắp' dữ liệu của doanh nghiệp đồ đồng ở Ninh Bình

Công an xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo của doanh nghiệp Đồ đồng Dương Quang Hà về đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt dữ liệu khách hàng, lợi dụng thương hiệu để lừa dối khách hàng.

Công ty Cổ phần Dương Quang Hà (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) có đơn gửi cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí, tố cáo ông Nguyễn Xuân Q. (quê Ninh Bình) về hành vi chiếm đoạt dữ liệu, lạm dụng thương hiệu và lừa đảo khách hàng.

Theo đơn phản ánh của Công ty Cổ phần Dương Quang Hà, ông Q. được tuyển dụng vào công ty và từng giữ chức Quản lý chi nhánh tại Ý Yên từ tháng 9/2023.

Trong quá trình làm việc, người đàn ông này được giao quản lý nhiều công cụ và dữ liệu quan trọng, gồm: 2 điện thoại iPhone, tài khoản Facebook "Dương Quang Hà" với hơn 49.000 người theo dõi, tài khoản TikTok hơn 33.000 người theo dõi cùng toàn bộ hệ thống dữ liệu khách hàng (CRM).

Ông Nguyễn Đăng Dương Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dương Quang Hà phản ánh tới phóng viên.

Doanh nghiệp cho rằng, sau khi nghỉ việc theo quyết định ngày 29/3/2025, nhân viên này chỉ bàn giao lại 2 điện thoại, còn toàn bộ dữ liệu khách hàng không được trả lại. Ngày 3/4, Ban Thanh tra doanh nghiệp phát hiện hơn 3.000 dữ liệu khách hàng trên phần mềm CRM đã bị xóa sạch.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết ngày 20/3/2025, một khách hàng đã chuyển khoản 10 triệu đồng đặt mua sản phẩm, nhưng không nhận được hàng. Qua kiểm tra, doanh nghiệp phát hiện số tiền này do nhân viên nêu trên nhận về tài khoản cá nhân, trong khi toàn bộ dữ liệu giao dịch và tin nhắn liên quan đã bị xóa.

Công ty Cổ phần Dương Quang Hà cho biết hành vi trên gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và uy tín thương hiệu. Doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo, đề nghị cơ quan công an xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Người đàn ông có dấu hiệu chiếm đoạt dữ liệu khách hàng.

Ngày 23/8, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đinh Văn Tạo, Trưởng Công an xã Ý Yên, cho biết: "Đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Dương Quang Hà. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phản ánh từ doanh nghiệp, công an sẽ tiến hành xác minh để làm rõ sự việc".

Vụ việc đang được xác minh, làm rõ.