Xe điện Lynk & Co Z20 giảm thông số kỹ thuật, giá bán từ 15.200 USD

Hai phiên bản giá rẻ của Lynk & Co Z20 giảm sức mạnh động cơ, phạm vi hoạt động tối đa nhưng giữ nguyên thiết kế nội, ngoại thất.

Theo Car News China, Lynk & Co vừa giới thiệu thêm 2 phiên bản giá rẻ của xe điện Z20, trong đó một vài thông số kỹ thuật được “hạ cấp”.

Các phiên bản này có phạm vi hoạt động 430 km, đều dẫn động cầu sau. Giá bán khởi điểm 109.900 NDT (khoảng 15.200 USD ) cho bản Plus và 118.900 NDT (khoảng 16.500 USD ) ở bản Pro.

Trên các phiên bản giá rẻ, motor điện của Lynk & Co Z20 giảm công suất từ 335 mã lực xuống còn 235 mã lực. Quãng đường di chuyển 430 km sau mỗi lần sạc đầy cũng đã thấp hơn mức 530 km trên các phiên bản ra mắt trước đó.

Ngoài ra, kích thước mâm xe từ 19 inch nay giảm xuống còn 18 inch, hệ thống âm thanh 14 loa thương hiệu Harman Kardon nay trở thành tùy chọn tính phí.

Trang tin địa phương QQ nhận định chiến lược của Lynk & Co nhằm thu hút thêm nhóm khách hàng vốn có sự quan tâm nhiều đến giá bán trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ đầy tính cạnh tranh.

Dù được “hạ cấp” thông số kỹ thuật, các bản giá rẻ của Lynk & Co Z20 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế The Next Day của hãng, bao gồm các rãnh thoát nước ẩn, cửa và gương chiếu hậu không viền.

Các kích thước dài x rộng x cao của Lynk & Co Z20 giữ nguyên, lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm với hệ số cản 0,25.

Thiết kế đèn hậu dạng Luminous Wing vẫn xuất hiện, kết hợp cánh gió và cụm đèn hậu bao gồm 504 bóng LED phân bổ trên chiều ngang 1.463 mm, tạo ra hiệu ứng chiếu sáng đặc trưng dễ nhận diện.

Nội thất các bản giá rẻ không thay đổi, bao gồm màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, HUD kích thước 13,8 inch cùng với cụm đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng kích thước 10,2 inch. Tính năng Dynamic Island cho phép tùy biến khoang lái thành khu vực dành cho thú cưng hay quầy bar vẫn là điểm nhấn thu hút khách hàng.

Lynk & Co cũng phát hành bản cập nhật phần mềm, tập trung vào hỗ trợ đỗ xe thông minh, chế độ giám sát an ninh, điều hướng bản đồ, ứng dụng hệ sinh thái và điều khiển xe. Các tính năng mới bao gồm khả năng đỗ xe từ xa, cải thiện giám sát an ninh, điều hướng theo làn đường một cách trực quan và tích hợp các ứng dụng phổ biến như Bilibili, Kugou Music.

Các phiên bản giá rẻ của Lynk & Co Z20 vẫn sử dụng nền tảng SEA với treo trước MacPherson và treo sau độc lập 5 liên kết, phanh đĩa thông gió Brembo và bộ điều khiển phanh One-box của Bosch.

Kể từ thời điểm ra mắt vào tháng 12/2024, Lynk & Co Z20 đã ghi nhận khoảng 27.000 xe bàn giao thành công. Động thái ra mắt bản giá rẻ diễn ra giữa bối cảnh mức độ cạnh tranh ngày một tăng cao trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Theo Car News China, các đối thủ của Lynk & Co Z20 tại Trung Quốc như Mini, Smart và Firefly đến từ thương hiệu Nio đều đã giảm giá mạnh.