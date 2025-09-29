Xe điện Trung Quốc bán chậm ở Việt Nam nhưng 'cháy hàng' tại quê nhà

Wuling Bingo S nhận hơn 55.000 đơn đặt hàng tại Trung Quốc chỉ sau 48 giờ mở bán.

Trên mạng xã hội, Wuling cho biết Bingo S vừa ra mắt đã nhận được tổng cộng 55.840 đơn đặt hàng chỉ sau 48 giờ mở bán. Kể từ ngày 27/9, thương hiệu này cũng đã hoàn tất bàn giao 7.250 xe Bingo S đến tay khách hàng Trung Quốc.

Bingo S được hãng cung cấp tại thị trường Trung Quốc với 4 phiên bản, giá khởi điểm 66.800 NDT (khoảng 9.400 USD ) và cao nhất 79.800 NDT, tương đương 11.300 USD . Chương trình trợ cấp đổi xe giúp chi phí sở hữu Bingo S giảm về 63.800-76.800 NDT, tức khoảng 9.000- 10.900 USD .

Ngôn ngữ thiết kế bo tròn của Bingo và Bingo Plus tiếp tục được hãng ứng dụng trên Bingo S. Mẫu xe điện cỡ A được trang bị đèn pha đa giác lấy cảm hứng từ phong cách retro. Đuôi xe trang bị dải đèn hậu dạng thấu kính, kết hợp chi tiết trang trí màu bạc ở cản sau.

Wuling Bingo S có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.265 x 1.785 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Khoang cabin khá rộng rãi ở cả 2 hàng ghế, xe có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Wuling Bingo S có 2 tùy chọn màu sắc nội thất. Các trang bị đáng chú ý gồm bảng đồng hồ 8,8 inch sau vô lăng, màn hình trung tâm 12,8 inch đặt nổi trên táp-lô, nút bấm khởi động, đèn pha tự động, tính năng kiểm soát hành trình. Các phiên bản cao cấp hơn có hệ thống camera toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, ghế trước có sưởi, gương chiếu hậu ngoài gập điện và tích hợp sưởi.

Wuling Bingo S được trang bị motor điện cho công suất tối đa 100 mã lực. Hai tùy chọn dung lượng pin 31,9 kWh và 41,9 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa tương ứng lần lượt 325 km và 430 km, công bố theo chu trình CLTC.

Wuling Bingo S hỗ trợ sạc nhanh DC, nạp lại 30-80% dung lượng pin trong khoảng 35 phút.

Tại Việt Nam, TMT Motors từng tiết lộ sẽ có đến 4 phiên bản Wuling Bingo ra mắt khách Việt, bao gồm một biến thể SUV. Tuy nhiên tính đến hiện tại, chỉ 2 phiên bản Bingo hatchback đang được mở bán, gồm Bingo 333 km có giá 399 triệu đồng và phiên bản 410 km có giá 469 triệu đồng.

Tương tự Wuling Mini EV, Wuling Bingo không phải là mẫu xe quá thành công tại thị trường Việt.