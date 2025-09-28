Xe điện 'ế' tại Việt Nam lại ra bản mới

Tại quê nhà, Wuling vừa giới thiệu phiên bản thế hệ mới của Bingo với 2 biến thể hatchback và SUV.

SAIC-GM-Wuling vừa chính thức giới thiệu Binguo S tại Trung Quốc, mở rộng dải sản phẩm Binguo bên cạnh bản hatchback tiêu chuẩn và mẫu xe gầm cao Binguo Plus.

Binguo S có thiết kế bo tròn, đầu xe dùng lưới tản nhiệt đóng kín và đèn pha đa giác tích hợp dải LED ban ngày hình chữ C. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn LED kéo dài và cánh gió trên cao.

Kích thước tổng thể lần lượt là 4.265 x 1.785 x 1.600 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.610 mm. Xe dùng mâm 16 inch, cổng sạc đặt ở hốc bánh trước bên trái.

Ngoại hình của Wuling Bingo S với 2 biến thể hatchback và SUV. Ảnh: CarnewsChina.

Khoang nội thất theo phong cách tối giản, tùy chọn hai tông màu Soft White và Warm Brown.

Trang bị tiêu chuẩn gồm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch, màn hình trung tâm nổi 12,8 inch, vô-lăng 3 chấu, cần số gắn cột lái, kết nối CarPlay/Hicar/Carlink, ghế da tổng hợp, khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, camera lùi và hệ thống âm thanh 6 loa. Bản cao cấp có thêm camera toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, ghế trước sưởi và gập/gập gương điện.

Binguo S dùng động cơ điện trước công suất 75 kW, mô-men xoắn 180 Nm. Pin LFP 31,9 kWh cho tầm chạy 325 km hoặc 41,9 kWh cho 430 km (chu kỳ CLTC). Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, nạp từ 30-80% trong khoảng 35 phút.

Nội thất của Wuling Bingo S. Ảnh: CarnewsChina.

Pin Shenlian do Wuling tự phát triển, áp dụng công nghệ MUST tăng độ bền cấu trúc. Trang bị an toàn gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, auto hold và 4 túi khí.

Xe được bán ra với 4 phiên bản, giá từ 66.800 đến 79.800 NDT (9.400- 11.300 USD ). Đối thủ cạnh tranh gồm Geely Xingyuan (từ 9.700 USD ), BYD Dolphin (từ 14.100 USD ) và MG4 mới.

Tại Việt Nam, Wuling đã phân phối mẫu Binguo từ cuối năm 2023 thông qua liên doanh TMT Motors. Xe có giá dao động 349-569 triệu đồng. Tuy nhiên kể từ khi ra mắt, sức cạnh tranh của mẫu xe không quá ấn tượng khi đứng cạnh nhiều cái tên sừng sỏ khác tại thị trường Việt Nam.