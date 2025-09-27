Tạm biệt Lexus LS

Sau nhiều thập kỷ, đã đến lúc những chiếc Lexus LS tạm biệt người dùng, chuẩn bị cho sự thay thế mới hiện đại và phù hợp hơn.

Ra mắt lần đầu năm 1989 với LS 400, Lexus đã chứng minh một thương hiệu ngoài châu Âu vẫn có thể tạo ra sedan hạng sang chuẩn Đức. Chiếc xe đầu tiên của Toyota trong phân khúc này không chỉ cạnh tranh BMW, Mercedes hay Jaguar, mà còn lôi kéo khách hàng nhờ điều mà đối thủ không có, độ bền bỉ như Corolla trong một chiếc sedan sang trọng.

Tuy nhiên, thời gian đã bắt kịp LS. Doanh số ngày càng sụt giảm, chỉ đạt 691 xe trong nửa đầu 2025, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với những năm trước đó.

Lexus vì thế chuẩn bị khai tử dòng sedan đầu bảng tại Mỹ và nhiều thị trường khác. Trước khi rút lui, hãng sẽ ra mắt một phiên bản đặc biệt để tri ân lịch sử. Lexus LS Heritage Edition 2026 được giới thiệu như lời tri ân dành cho chiếc LS đầu tiên, giới hạn 250 xe dành riêng cho thị trường Mỹ. Giá khởi điểm từ 99.280 USD .

Lexus LS Heritage Edition 2026 là phiên bản cuối cùng của dòng xe này trước khi khai tử. Ảnh: Lexus.

Đây cũng sẽ là phiên bản LS duy nhất còn bán ra trước khi ngừng sản xuất hoàn toàn vào cuối năm nay. Xe được sơn màu Ninety Noir hoàn toàn mới, một tông đen sâu kết hợp chi tiết trang trí tối màu và bộ mâm 20 inch đa chấu kép sơn xám kim loại.

Khoang nội thất gợi lại không khí cuối thập niên 1980 và đầu 1990 với màu đỏ Rioja Red lần đầu tiên xuất hiện trên LS. Một số chi tiết đặc biệt khác gồm logo Heritage Edition khắc trên bệ trung tâm và hình dáng LS thêu trên tựa đầu ghế.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn rất đầy đủ gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống camera toàn cảnh, ốp gỗ cao cấp Laser Special Black, chất liệu Ultrasuede trên trần xe và tấm che nắng. Hàng ghế sau có sưởi, dây an toàn tích hợp cơ cấu nâng tự động, dàn âm thanh Mark Levinson 23 loa công suất 2.400 watt và tính năng đỗ xe tự động Advanced Park.

Không gian nội thất của mẫu xe tri ân lấy cảm hứng từ chiếc LS giai đoạn 1980-1990. Ảnh: Lexus.

Sức mạnh đến từ động cơ V6 tăng áp kép 3.4 lít, tương tự LS 500 2025, cho công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 442 lb-ft. Kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh có vi sai hạn chế trượt, xe tăng tốc 0-96 km/h trong 4,6 giây.

Hiện chưa rõ Lexus có kế hoạch thay thế trực tiếp cho LS hay không. Khi được hỏi, hãng chỉ trả lời theo thông lệ rằng “không bình luận về kế hoạch tương lai”.