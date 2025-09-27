Tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ về đâu sau ngày 1/10 ?

Từ đầu tháng 10, tài khoản thu phí sẽ hết hiệu lực sử dụng, tài khoản giao thông sẽ là công cụ để người dùng thanh toán phí đường bộ không dừng.

Theo nội dung Điều 31 Nghị định 119 do Chính phủ ban hành năm 2024, kể từ ngày 1/10 tới đây, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, chủ xe cần chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10 để phương tiện giao thông đường bộ có thể đủ điều kiện lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng.

Tuy nhiên, khá nhiều người dùng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, VETC - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại Việt Nam - cho biết chỉ có khoảng 50% người dùng VETC đã hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông.

Tuy nhiên, đơn vị này cũng cho biết riêng trong tháng 8 và 9, VETC cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục số người dùng hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông, số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần các tháng trước đó.

Nhiều người chưa hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Thống kê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thấy cả nước còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch, cho thấy có khoảng 900.000 tài khoản giao thông có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo VETC, nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, những khó khăn trong liên kết với tài khoản ngân hàng cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung.

Một trong những quan tâm hàng đầu của người dùng trong giai đoạn này là số tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ được xử lý ra sao sau ngày 1/10 - thời điểm tài khoản giao thông chính thức thay thế tài khoản thu phí trong thanh toán phí đường bộ không dừng.

Tiền còn dư trong tài khoản thu phí sẽ được hoàn trả. Ảnh: Phúc Hậu.

VETC dẫn lời ông Tô Nam Toàn - Trưởng phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ - cho biết trước ngày 1/10, tiền trong tài khoản thu phí vẫn sẽ được ưu tiên sử dụng để trả phí đường bộ như bình thường.

Kể từ ngày 1/10 trở đi, tài khoản thu phí không còn hiệu lực sử dụng và số tiền nếu còn dư sẽ được hoàn trả cho chủ phương tiện.

Nếu người dùng có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, số dư tài khoản thu phí sẽ tự động chuyển về ví điện tử của chủ phương tiện. Trong trường hợp người dùng không có ví điện tử, trước đây chỉ liên kết thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng để đơn vị cung cấp dịch vụ ETC chuyển tiền hoàn.

VETC nhấn mạnh cả hai hình thức hoàn tiền nói trên đều không mất phí.