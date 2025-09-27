Xe hybrid Trung Quốc sẽ dùng pin 80 kWh, chạy thuần điện 500 km

Các hãng xe Trung Quốc như Xiaomi, Great Wall Motors và Leapmotor sẽ trang bị pin 80 kWh cho xe hybrid, mang đến khả năng vận hành thuần điện lên đến 500 km.

Theo Car News China, các mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện phạm vi mở rộng (EREV) của loạt thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Great Wall Motors và Leapmotor sẽ được trang bị gói pin dung lượng cao hơn từ năm sau.

Tại Trung Quốc, phần lớn người mua xe PHEV và EREV có xu hướng sử dụng như ôtô thuần điện. Động cơ đốt trong của các xe này chỉ được dùng đến trong vài trường hợp hiếm hoi, chẳng hạn di chuyển sang thành phố lân cận.

Thực tế này dẫn đến một cuộc chạy đua về dung lượng pin trang bị cho xe hybrid đang diễn ra trong nội bộ ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc.

Hồi đầu năm, SAIC trình làng IM LS6 EREV với gói pin 66 kWh, còn Geely ra mắt Zeekr 9X PHEV trang bị gói pin 70 kWh. Sắp tới, Xiaomi, GWM và Leapmotor được cho là sẽ trình làng các mẫu xe hybrid với gói pin đến 80 kWh.

Thông tin này được đề cập lần đầu bởi hãng tin địa phương 36Kr Auto. Nhờ gói pin dung lượng 80 kWh, Xiaomi Kunlun EREV và loạt xe PHEV của Great Wall Motors, Leapmotor sẽ có thể vận hành thuần điện trên quãng đường khoảng 400-500 km.

36Kr Auto giả định các hãng xe nói trên sẽ sử dụng pin niken cao dòng 8 để giảm khối lượng bản thân của xe PHEV. Pin LFP phổ biến hiện nay vẫn còn khá nặng, dẫn đến khối lượng bản thân các xe PHEV có thể vượt ngưỡng 3 tấn nếu được trang bị bộ pin dung lượng 80 kWh.

Pin niken cao dòng 8 - loại pin lithium-ion sở hữu thành phần niken chiếm 80% hoặc nhiều hơn trong cấu trúc hóa học của vật liệu cathode - trước đây dường như chưa đạt được độ ổn định và không đáng tin cậy, sở hữu vòng đời ngắn.

Tuy nhiên, CATL sẽ ra mắt thế hệ pin mới vào năm sau, mở ra hướng phát triển mới cho các mẫu xe PHEV trang bị pin dung lượng lớn.

Leapmotor D16 có thể dùng pin 80 kWh. Ảnh: Leapmotor.

Chuyên trang Car News China tin rằng loạt xe hybrid Trung Quốc với pin 80 kWh sẽ làm lu mờ nhiều mẫu xe thuần điện đang có trên thị trường. Chẳng hạn, Tesla Model Y Long Range hiện dùng pin 78,4 kWh, còn Xpeng G9 bản tiêu chuẩn trang bị pin 79 kWh.

Xiaomi Kunlun là một trong số những mẫu xe đầu tiên có thể được trang bị pin 80 kWh. Chiếc SUV này được đồn đoán sử dụng kiến trúc điện 800 V, cấu hình 3 hàng ghế và sẽ mang tên Xiaomi YU9 khi chính thức ra mắt.

Leapmotor D16 sẽ là mẫu xe tiếp theo, bên cạnh Tank 800 Hi4-Z của Great Wall Motors.