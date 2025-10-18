Xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới do VinFast sản xuất gây chú ý

Truyền thông UAE chú ý mẫu xe tự lái đầu tiên trên thế giới cho người dùng cá nhân, do VinFast sản xuất, ra mắt tại Triển lãm công nghệ GITEX Global 2025 ở Dubai.

Thời gian qua, dư luận đặc biệt chú ý đến Tensor Robocar - mẫu xe tự lái cấp độ 4 do Tensor, công ty có trụ sở tại San Jose (Mỹ), phát triển. Sản phẩm được xem là “chiếc xe điện tự hành đầu tiên trên thế giới có thể sở hữu cá nhân”. Tháng trước, Tensor xác nhận VinFast là đối tác sản xuất mẫu xe này.

Xuất hiện “bằng xương bằng thịt” tại GITEX Global 2025 - sự kiện công nghệ lớn bậc nhất Trung Đông diễn ra từ 13/10 đến 17/10 ở Dubai, Robocar của VinFast và Tensor tiếp tục thu hút truyền thông khu vực.

Mẫu xe điện tự lái Tensor Robocar là thành quả hợp tác giữa VinFast và Tensor (Mỹ).

“Điều khiến giới công nghệ quan tâm không chỉ là thiết kế tương lai và khả năng tự hành của Robocar, mà còn ở câu chuyện sản xuất đằng sau. Được biết, Robocar do VinFast - hãng xe điện phát triển nhanh trên quy mô toàn cầu đến từ Việt Nam - chế tạo,” tờ Daily Guardian viết. Trong khi đó, Car Book Magazine nhận định sự hợp tác này đã “gây ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong ngành”.

Truyền thông UAE xem đây là cột mốc đáng chú ý, khi công nghệ tự hành dựa trên AI tiên tiến của Tensor kết hợp năng lực sản xuất quy mô lớn của VinFast. Theo các chuyên gia, dự án này “thể hiện rõ vị thế toàn cầu và năng lực công nghệ của VinFast”.

Dây chuyền sản xuất Robocar được đặt tại khu phức hợp VinFast Hải Phòng.

Dây chuyền sản xuất Robocar đặt tại khu phức hợp VinFast ở Hải Phòng - một trong những nhà máy xe điện hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, nổi bật với mức độ tự động hóa cao và quy trình sản xuất bền vững. Pan Time Arabia đánh giá đây là “lựa chọn phù hợp cho dự án tham vọng của Tensor”.

Theo Daily Guardian, việc VinFast tham gia dự án Robocar là “bước tiến mới trong hành trình của hãng - từ tiên phong trong nước trở thành đối tác toàn cầu trong lĩnh vực xe tự hành”. Đồng thời, điều này cũng phản ánh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong sản xuất công nghệ cao và đổi mới bền vững.

Robocar sở hữu thiết kế mang hơi thở tương lai và khả năng tự vận hành cấp độ 4.

Robocar là xe điện cá nhân đạt chuẩn tự hành cấp độ 4, có thể vận hành không cần người lái trong phạm vi và điều kiện nhất định. Đây cũng là mẫu xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới hướng đến người dùng cá nhân, không phục vụ mô hình taxi tự động.

Xe được trang bị hơn 100 cảm biến, có khả năng “học” từ người lái, tự vận hành, tự bảo trì và bảo mật dữ liệu bằng cách xử lý trực tiếp trong xe. Tensor cho biết Robocar là xe đầu tiên trên thế giới tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép người dùng tương tác tự nhiên như với trợ lý thông minh.

Sự xuất hiện của VinFast tại GITEX Global 2025 tiếp tục khẳng định vị thế công nghệ toàn cầu của doanh nghiệp Việt.

Hiện các thông số kỹ thuật cuối cùng chưa được công bố, song những buổi trình diễn đầu tiên đã cho thấy sự kết hợp ấn tượng giữa khả năng nhận thức nhờ AI, thuật toán lái thích ứng và thiết kế thân thiện người dùng. Dự kiến, Robocar sẽ được bàn giao từ nửa cuối năm 2026.