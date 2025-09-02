Xe điện Việt kiêu hãnh trong đội hình diễu binh 2/9

Theo nhiều người dân, dàn xe điện Việt nhận nhiệm vụ dẫn đoàn trong sự kiện trọng đại này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp ôtô. Nhiều người dân có mặt tại Hà Nội cũng chia sẻ niềm tin về sự tiếp bước giữa quá khứ và hiện tại qua hình ảnh những chiếc xe điện Việt. “80 năm trước, ý chí và lòng quả cảm đã đưa dân tộc ta đến khoảnh khắc lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. 80 năm sau, bằng trí tuệ và sáng tạo, chúng ta tự tin đưa thương hiệu Việt chinh phục toàn cầu”, anh Nguyễn Hữu Hảo, doanh nhân Hải Phòng đến Hà Nội xem diễu binh kỷ niệm Quốc khánh, không kìm được sự xúc động.