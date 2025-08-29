Xem 3D Mapping ngoạn mục trên Hồ Gươm mừng 2/9

Dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện một cách mới mẻ và đầy sống động vào tối ngày 29/8 tại khu vực tháp Rùa (Hồ Gươm, Hà Nội). Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm.

Tháp Rùa 'khoác áo mới'

Màn trình diễn 3D Mapping với chủ đề Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ tại tháp Rùa (hồ Hoàn Kiếm) là điểm đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tối ngày 29/8. Công trình lịch sử như thay áo nhờ ngôn ngữ ánh sáng và nghệ thuật thị giác hiện đại từ hiệu ứng 3D. Tiếng rao "dưa ghém đây" xé toạc không gian tĩnh mịch của Hà Nội, mở ra chương trình âm thanh, ánh sáng đẹp mắt. Trên nền sơn phai màu, hình ảnh hồng hạc, trống đồng Đông Sơn, rồng phượng, sự tích hồ Gươm... đưa người dân, du khách về giai đoạn khai mở đất kinh kỳ từ dấu mốc dời đô đến Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Hà Nội dịu dàng

Ánh sáng laser, tia nước, kỹ thuật 3D phản chiếu đời sống thường nhật của Hà Nội, từ cầu Long Biên đến khu phố cổ đặc trưng của Thủ đô. Khoảnh khắc lá vàng bay bay những ngày thu, ga Hà Nội tất bật vận tải khách đều được tái hiện trong đêm 29/8. Nếu chương trình tối nay đưa người dân trở lại quá khứ hào hùng của dân tộc, đêm 30/8 sẽ khắc họa rõ nét hơn những hồi ức đời thường của Thủ đô Nghìn năm văn hiến. Chương trình nghệ thuật 3D Mapping diễn ra trong 2 đêm (29-30/8) do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm tổ chức.