Xem 3D Mapping ngoạn mục trên Hồ Gươm mừng 2/9

  • Thứ sáu, 29/8/2025 23:11 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc được tái hiện một cách mới mẻ và đầy sống động vào tối ngày 29/8 tại khu vực tháp Rùa (Hồ Gươm, Hà Nội). Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách ghé thăm.

30 mapping ho guom anh 1

Tháp Rùa 'khoác áo mới'

Màn trình diễn 3D Mapping với chủ đề Hà Nội rạng rỡ - Thăng Long hội tụ tại tháp Rùa (hồ Hoàn Kiếm) là điểm đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tối ngày 29/8. Công trình lịch sử như thay áo nhờ ngôn ngữ ánh sáng và nghệ thuật thị giác hiện đại từ hiệu ứng 3D. Tiếng rao "dưa ghém đây" xé toạc không gian tĩnh mịch của Hà Nội, mở ra chương trình âm thanh, ánh sáng đẹp mắt. Trên nền sơn phai màu, hình ảnh hồng hạc, trống đồng Đông Sơn, rồng phượng, sự tích hồ Gươm... đưa người dân, du khách về giai đoạn khai mở đất kinh kỳ từ dấu mốc dời đô đến Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

30 mapping ho guom anh 230 mapping ho guom anh 330 mapping ho guom anh 430 mapping ho guom anh 5

30 mapping ho guom anh 6

30 mapping ho guom anh 7

30 mapping ho guom anh 830 mapping ho guom anh 9

30 mapping ho guom anh 10

30 mapping ho guom anh 1130 mapping ho guom anh 1230 mapping ho guom anh 1330 mapping ho guom anh 14

30 mapping ho guom anh 15

30 mapping ho guom anh 1630 mapping ho guom anh 17

30 mapping ho guom anh 18

Hà Nội dịu dàng

Ánh sáng laser, tia nước, kỹ thuật 3D phản chiếu đời sống thường nhật của Hà Nội, từ cầu Long Biên đến khu phố cổ đặc trưng của Thủ đô. Khoảnh khắc lá vàng bay bay những ngày thu, ga Hà Nội tất bật vận tải khách đều được tái hiện trong đêm 29/8. Nếu chương trình tối nay đưa người dân trở lại quá khứ hào hùng của dân tộc, đêm 30/8 sẽ khắc họa rõ nét hơn những hồi ức đời thường của Thủ đô Nghìn năm văn hiến. Chương trình nghệ thuật 3D Mapping diễn ra trong 2 đêm (29-30/8) do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm tổ chức.

30 mapping ho guom anh 19

30 mapping ho guom anh 20

30 mapping ho guom anh 2130 mapping ho guom anh 2230 mapping ho guom anh 2330 mapping ho guom anh 24

30 mapping ho guom anh 25

30 mapping ho guom anh 26

30 mapping ho guom anh 2730 mapping ho guom anh 28

30 mapping ho guom anh 29

30 mapping ho guom anh 3030 mapping ho guom anh 31

30 mapping ho guom anh 32

30 mapping ho guom anh 33

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

Linh Huỳnh - Tường Vi

30 mapping hồ gươm chương trình 2/9 du lịch hà nội 3D mapping hà nội

