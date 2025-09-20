Xếp hàng check-in dinh thự Pháp hiếm hoi mở cửa ở TP.HCM

Ngày 20/9, cánh cổng Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM (Lê Duẩn, phường Sài Gòn) một lần nữa mở cửa đón công chúng tham quan, nhân dịp ngày Di sản châu Âu. Sự kiện mỗi năm có một thu hút đông đảo sự chú ý của người dân, du khách. Ông Etienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, cho biết khoảng 1.500 người đã có cơ hội chiêm ngưỡng biểu tượng kiến trúc Đông Dương thế kỷ XIX. Năm nay, đơn vị sơn lại toàn bộ mặt tiền biệt thự tạo sự chỉn chu đón khách.

Theo các bạn trẻ, cuộc đua "săn" vé có phần dễ thở hơn năm ngoái. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trần Thị Huyền (28 tuổi, TP.HCM) cho biết truy cập đường dẫn đăng ký từ sớm, lựa chọn khung giờ đầu tiên là chiến lược của cô trong đợt tham quan năm nay. Cựu sinh viên Đại học Kiến Trúc TP.HCM say mê phong cách kiến trúc kết hợp văn hóa Á Đông và tân cổ điển Pháp với mái mansard, cửa vòm và ngói ardoise tại Dinh.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên đơn vị triển khai nội dung thuyết minh bằng âm thanh nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm cho du khách. Mỗi du khách có khoảng một giờ để tham quan và phải đăng ký trước.

Lê Thị Thu Hà (sinh năm 2003) háo hức tham quan Dinh vào ngày mở cửa hiếm hoi trong năm. Bạn trẻ thức dậy từ 5h sáng, trang điểm, lặn lội từ phường Bình Dương vào trung tâm TP.HCM "check-in" cùng tòa nhà 153 năm tuổi.

Thu Hà là một trong số người dân đợi xếp hàng từ 8h sáng. Theo ghi nhận, một lỗi kỹ thuật nhỏ từ khu vực an ninh gây tắc nghẽn phía trước cổng. Tuy nhiên, khách tham quan vẫn tuân thủ quy định, xếp hàng ngay ngắn, dưới cái nắng 33 độ C sáng nay.

Bạn trẻ diện chiếc váy vạt chéo thỏa mái chụp ảnh tại hành lang thứ nhất. Khu vực được thiết kế mái che rộng nhằm thích ứng với khí hậu bản địa. Tòa nhà được xây dựng theo hướng gió chính để đảm bảo không khí lưu thông dễ dàng. Bên trong cũng được làm mát thường xuyên. Bên cạnh chức năng chính là trang trí, hành lang này còn bảo vệ tòa nhà khỏi tiếng ồn, ánh nắng mặt trời và các hiện thời tiết nói chung.

Bên trong Dinh, các hiện vật thể hiện nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Hiện vật cổ nhất tại đây là tượng Chăm (ảnh 2), thuộc nền văn hóa cùng tên, có tuổi đời gần 1.000 năm tuổi, đại diện Dinh cho hay.

Ấn tượng khu vực sảnh chính, Trần Thị Huyền nán lại ở mỗi khu vực này để chiêm ngưỡng thêm các cửa chớp, đặc biệt là phần lá sách có thể đóng mở.

Nhắc đến Dinh thự Pháp phải nhắc đến khu vườn với diện tích hơn 1,5 ha. Tổng Lãnh sự quán tổ chức một triển lãm thu nhỏ về những phát minh của Pháp giúp làm nổi bật mối gắn kết giữa hai nước. Khu vườn được cải tạo vào năm 2000, cùng thời điểm tòa nhà được trùng tu.

