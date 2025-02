Xóa sổ đường dây ma túy lớn trong dịp Tết Ất Tỵ

Đường dây ma túy lớn bị triệt phá ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, là chiến công mới của Công an tỉnh Lâm Đồng trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để nhân dân đón Tết an vui.

Sau nhiều chuyến mua ma túy về chia nhỏ bán lại kiếm lời chót lọt, đầu năm mới Ất Tỵ 2025, nhóm đối tượng tại tỉnh Lâm Đồng gom tiền quyết "đánh" chuyến hàng lớn. Mọi động thái của chúng đã sớm bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng đưa vào tầm ngắm. Cả 4 đối tượng là kẻ mua, người bán đều đã bị bắt giữ.

Lúc 21h50 ngày 10/2/2025, trục đường tỉnh 721 đoạn qua xã An Nhơn, huyện Đạ Huoai không một bóng người. Bỗng từ hướng tỉnh Bình Phước qua Lâm Đồng xuất hiện quầng sáng mỗi lúc một rõ. Đó là ánh đèn của chiếc xe mà nhóm "ăn hàng" đang hướng về tỉnh Lâm Đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát của Phòng PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai đã dừng chiếc taxi BKS 49A-361.XX để kiểm tra. Tài xế Ph.V.Tr. trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa khá bất ngờ, nhưng nghiêm túc chấp hành.

Ngồi sau ghế tài xế là người đàn ông tên Ninh Cắm Bẩu (SN 1988) trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, huyện Di Linh, tay cầm một túi nylon màu đen có quai xách, bên trong có một khối tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tài xế Tr. quá bất ngờ, Bẩu thay đổi sắc mặt và thừa nhận ngay, đó là ma túy đá. Biên bản bắt người phạm tội quả tang đã được lập ngay sau đó.

Các đối tượng Trương Phi Vũ, Trần Lê Nguyên, Ninh Cấm Bẩu, Võ Tấn Anh.

Trước đó, khoảng cuối năm 2024, từ kết quả trinh sát địa bàn, trinh sát Phòng PC04 phát hiện một nhóm đối tượng nghiện ma túy ở TP Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm có nguồn ma túy khá dồi dào. Đi sâu xác minh, ma túy mà nhóm này sử dụng do Trương Phi Vũ (SN 1986, trú tại thôn 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) và Ninh Cắm Bẩu cung cấp.

Vũ là kẻ không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu bất minh về kinh tế, tiêu xài hoang phí. Đặc biệt, Vũ hay giao du với các đối tượng nghiện ở Bảo Lộc và các huyện lân cận, trong đó có Trần Lê Nguyên (SN 1981) trú tại phường 1, TP Bảo Lộc.

Phòng PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và đề xuất lập chuyên án đấu tranh, do thượng tá Lương Đình Chức, trưởng phòng làm Trưởng ban, nhiều trinh sát giỏi của Phòng PC04 và Công an TP Bảo Lộc, Công an các huyện Di Linh và Đạ Huoai được huy động tham gia.

Những đối tượng được đưa vào tầm ngắm đều chưa có tiền án, tiền sự, nhưng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Vũ không trực tiếp đi giao dịch, thường khoảng 1 tháng 1 lần Vũ sẽ phân công cho Bẩu về tỉnh Bình Phước nhận hàng từ mối của Vũ. Sau khi nhận ma túy, Bẩu mang về nhà cất giấu và trực tiếp chia nhỏ, bán cho các con nghiện theo chỉ đạo của Vũ.

Khi có người mua ma túy, Bẩu đưa "hàng" đến giấu ở 1 địa điểm nào đó rồi báo lại cho người mua đến đó nhận hàng, tiền sẽ chuyển cho Vũ hoặc Bẩu qua tài khoản ngân hàng. Những con nghiện mua ma túy, trừ Trần Lê Nguyên đều không biết mặt Vũ và Bẩu vì chúng chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội, sau khi giao dịch xong sẽ hủy nick hoặc xóa lịch sử giao dịch.

Phát hiện dấu hiệu Vũ, Bẩu và Nguyên đang gom tiền về Bình Phước mua 1 kg ma túy đá, trong đó Nguyên hùn tiền mua 200 g, thời gian đi mua hàng sẽ là ngày 10/2, Ban chuyên án đã chia 3 tổ công tác gồm tổ đón lõng, bắt giữ đối tượng Bẩu, tổ giám sát và bắt giữ Vũ khi thời cơ chín muồi và tổ giám sát bắt giữ đối tượng Nguyên.

Từ chiều 9/2, các tổ trinh sát vào vị trí thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Không biết có phải "đánh hơi" thấy các dấu hiệu bất thường hay vì tính đa nghi mà khi Bẩu thuê xe đi Bình Phước, Vũ cũng di chuyển liên tục. Hắn về huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và phải đến gần 22h ngày 10/2, Vũ mới trở về huyện Di Linh.

Lúc 21h50 ngày 10/2, Bẩu bị bắt quả tang cùng 1kg ma túy đá, đồng thời tổ trinh sát có nhiệm vụ giám sát Vũ cũng tiến hành bắt giữ Vũ. Tối 10/2, Nguyên liên tục gọi điện cho Vũ để hỏi thăm tình hình, nhưng đến 22h cùng ngày, không thấy Vũ trả lời, đoán rằng Vũ đã bị bắt nên Nguyên đến Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đầu thú.

Số ma túy tang vật thu được trong chuyên án.

Tiến hành đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bẩu khai, tối 9/2, Vũ gọi điện thoại cho Bẩu nói về TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nhận ma túy từ một người tên Bé. Vũ cho Bẩu số điện thoại của Bé, nói đến Đồng Xoài cứ liên lạc là nhận được hàng. Bẩu thuê xe taxi, hẹn 3h ngày 10/2 đón Bẩu tại nhà riêng ở xã Tam Bố, huyện Di Linh để đi Bình Phước. Sau khi nhận hàng, Bẩu thông báo cho Vũ biết và trở về lại Lâm Đồng thì bị bắt quả tang.

Ph.V.Tr. khai nhận là tài xế chạy xe dịch vụ, vài lần được Bẩu thuê đi Bình Phước nhưng Tr. không biết Bẩu đi mua ma túy cho đến khi bị lực lượng Công an chặn bắt. Bước đầu xác định tài xế Tr. không liên quan đến vụ án, Phòng PC04 đã cho người nhà bảo lãnh Tr. Chiều 13/2, Phòng PC04 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Vũ, Bẩu và Nguyên để điều tra về hành mua bán trái phép chất ma túy.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và xác định Võ Tấn Anh (SN 1987, trú tại khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) có biệt danh Bé, là kẻ chuyên bán ma túy cho nhóm của Vũ, Bẩu. Tổ chức mật phục, chiều 14/2, khi Tấn Anh xuất hiện tại khu vực xóm Bàu Sen, Ấp 3, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, các trinh sát đã khống chế, thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Võ Tấn Anh thừa nhận ngày 10/2 có bán cho Bẩu 1 kg ma túy đá với giá 180 triệu đồng.

Phá nhanh chuyên án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn này, Phòng PC04 Công an Lâm Đồng tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình đấu tranh với tội phạm ma túy. Chuyên án "mở hàng" năm mới Ất Tỵ sẽ là động lực để CBCS đơn vị PC04 nói riêng, Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công.