Xoài Non khoe ảnh tình tứ dịp Valentine

Valentine năm nay, Xoài Non và Gil Lê tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với khoảnh khắc ngọt ngào. Trong bức ảnh được chia sẻ, Xoài Non quàng tay ôm Gil Lê từ phía sau, áp sát gương mặt vào má đối phương cùng nụ cười rạng rỡ. Cả hai lựa chọn trang phục tông nâu trầm, tạo nên khung hình ấm áp và hài hòa. Kèm theo bài đăng, Xoài Non viết: “Anh là phần ngọt ngào nhất cuộc đời em. Chúc mừng ngày Lễ tình nhân!”. Dù hình ảnh thân mật xuất hiện từ cuối năm ngoái, tới tháng 1 vừa qua, Xoài Non mới chính thức nói lời yêu Gil Lê trên MXH. Ảnh: Phạm Trang/FB.