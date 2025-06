Xử lý nam thanh niên đăng video, hình ảnh rùng rợn lên mạng xã hội

Kết quả xác minh ban đầu, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện tài khoản "T.K", điều hành 3 nhóm cộng đồng có tổng cộng gần 1.200 thành viên, thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều video, hình ảnh mang tính chất "rùng rợn", "kinh dị", miêu tả hành động bạo lực liên quan các vụ tai nạn, án mạng xảy ra trong và ngoài tỉnh.

Việc này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nạn nhân và người thân của họ mà còn gây sợ hãi, hoang mang cho người dân.

N.M.T tại cơ quan Công an.

Qua làm việc, T. thừa nhận chính là chủ tài khoản nói trên. T. lấy các video, hình ảnh trên mạng xã hội rồi đăng tải hoặc chia sẻ lại nhằm câu like, câu view. Tại cơ quan Công an, T. đã thừa nhận hành vi sai phạm và gỡ bỏ các video, hình ảnh vi phạm.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn lên mạng xã hội" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Phòng An ninh chính trị nội bộ khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần khai thác thông tin một cách tích cực, an toàn cũng như trang bị kiến thức pháp luật cần thiết để chọn lọc, cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng.

