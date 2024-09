Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về môi trường

Trong thời gian qua, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về môi trường, xử lý nhiều đối tượng về hành vi có liên quan.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) có thông tin tại khu vực bãi tập kết chất thải xã Cao An có một ôtô thường xuyên ra vào, nghi vấn có hiện tượng đổ chất thải… Tiến hành xác minh, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, môi trường phối hợp với Công an xã Cao An và chính quyền địa phương xác định đó là chất thải được phát sinh trong quá trình sản xuất, với khối lượng rất lớn, nghi vấn có liên quan đến Công ty TNHH Hanoi Green Foods.

“Ban đầu xác minh, chúng tôi phát hiện đối tượng vận chuyển là người Trung Quốc; các trường hợp tham gia đều là người làm thuê, sinh sống ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Sau khi sự việc bị phát hiện, đối tượng người nước ngoài không hợp tác, các trường hợp còn lại khai được thuê để vận chuyển, không biết thêm thông tin gì…”, nói về những khó khăn trong công tác điều tra vụ án, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết.

Quá trình điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng xác định từ tháng 5/2024 đến tháng 6/2024, Zhang Daishan đã đồng ý cho Nguyễn Văn Thích thu gom chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Hanoi Green Foods gồm trái cây hỏng, vỏ trái cây, hạt trái cây để Thích đổ ra môi trường làm phân bón cây.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thi hành lệnh bắt giam đối tượng Zhang Daishan (X) vi phạm pháp luật về môi trường.

Zhang Daishan đã nhiều lần điều khiển ôtô tải BKS 34LD-010.39 cùng một số công nhân của Công ty TNHH Hanoi Green Foods vận chuyển các loại chất thải trên từ Công ty TNHH Hanoi Green Foods đến khu đất trống phía sau lò đốt rác cũ, gần bãi tập kết chất thải xã Cao An với tổng khối lượng chất thải rắn đổ ra môi trường là hơn 200 tấn. Việc đổ chất thải rắn ra môi trường với khối lượng lớn không những ô nhiễm môi trường xung quanh, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân trong khu vực, tạo bức xúc dư luận.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhang Daishan; lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thích. Ngày 20/9, tại trụ sở Công ty TNHH Hanoi Green Foods, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Zhang Daishan. Hành vi của Zhang Daishan và Nguyễn Văn Thích đã phạm vào tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 2 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, đây không phải lần đầu tiên Công ty TNHH Hanoi Green Foods đổ chất thải ra môi trường. Trước đó, trong quá trình hoạt động, công ty này đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đổ, thải chất rắn thông thường ra môi trường. Cụ thể, năm 2023, công ty bị UBND tỉnh xử phạt 725 triệu đồng, tiếp đó năm 2024, bị UBND huyện xử phạt 330 triệu đồng.

Đây chỉ là một trong các vụ vi phạm về môi trường được Công an huyện Cẩm Giàng điều tra, phát hiện, xử lý kịp thời trong thời gian qua. Trước đó, ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quân (SN 1975, HKTT: thôn Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng) về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023-1/2024, Quân đã tự ý san lấp đất vào phần diện tích ao nuôi trồng thủy sản do UBND xã Thạch Lỗi quản lý, tổng diện tích san lấp trái phép là 109.5 m2.

Ngày 17/1/2024, Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Quân về hành vi “Chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa (đất nuôi trồng thủy sản)” theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 14 Nghị định 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực đất đai, mức phạt tiền 4 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Nguyễn Hữu Quân phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại phần đất đã lấn chiếm.

Trong khi chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Thạch Lỗi, Quân đã tiếp tục có hành vi mua các loại vật liệu xây dựng, tự ý thuê người đến xây dựng công trình nhà xưởng rộng 272 m2 trên phần đất do UBND xã Thạch Lỗi quản lý. Xét thấy hành vi của Quân đã bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai lại tiếp tục vi phạm có dấu hiệu của tội phạm “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố để điều tra theo quy định.

Theo số liệu thống kê của Công an huyện Cẩm Giàng, từ năm 2023 đến tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã phát hiện, lập hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh quyết định xử phạt hành chính 9 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với tổng số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng . Các sai phạm về lĩnh vực môi trường diễn ra đa dạng. Nói về những khó khăn trong công tác điều tra, xử lý, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: Cẩm Giàng có 5 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp đang hoạt động.

Ngoài ra, có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Bên cạnh các đơn vị thực hiện đúng quy định chính sách của pháp luật, vẫn có không ít trường hợp thực hiện việc xả nước, khí, rác thải chưa qua xử lý theo quy định ra môi trường. Cá biệt, một số đối tượng còn lợi dụng những đơn vị, cá nhân thu gom rác thải kém hiểu biết pháp luật, không đủ điều kiện xử lý rác thải công nghiệp để ký hợp đồng thu gom nhưng trà trộn cả rác thải công nghiệp, rác thải, chất nguy hại vào, đổ ra môi trường. Liên quan đến hành vi trên, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi chôn lấp hơn 400 tấn chất thải trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các đối tượng gồm Trần Đình Vang (SN 1980), Đoàn Văn Thực (SN 1973) và Đoàn Văn Sự (SN 1978, đều trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Trước đó, vào ngày 26/3/2023, Thực và Sự có ý định lấp phần diện tích ao Lăn của nhà mình để trồng cây. Sau đó, cả hai đã thuê Vang san lấp ao Lăn thuộc thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Vang đã thu gom các loại chất thải xây dựng (gồm gạch vỡ, vữa, cục bê tông…) và chất thải công nghiệp (đế giày thải loại, keo dán đá, bột sơn công nghiệp trong công ty) mang về chôn lấp làm cho nước ao đen và bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Tháng 4/2024, hành vi của các đối tượng đã bị phát hiện, xử lý.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vì nhiều lý do đã không đầu tư hệ thống xử lý các nguồn nước, khí, rác thải theo quy định hoặc có đầu tư nhưng mang tính hình thức, đối phó, không bảo đảm yêu cầu. Để phòng, chống chống vi phạm pháp luật về môi trường, trong thời gian tới Công an huyện Cẩm Giàng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.