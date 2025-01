Xử lý quản trị viên của nhóm 'Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên'

Cơ quan chức năng xác định nhóm "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" thường đăng tải bài viết của các thành viên có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn...

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện trên mạng xã hội Facebook nhóm "Báo chốt giao thông TP Thái Nguyên" (nhóm này có trên 13.000 thành viên) thường xuyên đăng tải bài viết của các thành viên có nội dung liên quan đến việc thông báo hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với các đối tượng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ 3 trường hợp là: D.H.G, sinh năm 1976, trú tại TP Thái Nguyên là người lập nhóm và là quản trị viên của nhóm; D.H.G đã phê duyệt nhiều bài viết, đoạn chat báo chốt; và M.B.N, sinh năm 1986, HKTT tại TP Thái Nguyên, cùng D.T, sinh năm 1981, trú tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên, đều đăng bài viết báo chốt trên nhóm.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 31/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật", quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt 7,5 triệu đồng/1 trường hợp; yêu cầu gỡ bỏ tin bài. Cơ quan Công an đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật để xử lý nhóm Facebook trên.

Theo quy định, người dân có quyền giám sát đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên việc giám sát phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, việc “báo chốt” sẽ trở thành nguyên nhân gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng; còn tổ chức, tập thể sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.