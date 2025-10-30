Xuân Son du lịch Ninh Bình 2 lần 1 tháng

Trong bài viết mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến du lịch Ninh Bình với dòng trạng thái: "Beautiful Ninh Bình" kèm biểu tượng lá cờ Việt Nam.

Cởi bỏ áo đấu, Xuân Son trở về với cuộc sống đời thường, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên người thân và bạn bè. Lần này, anh chọn trang phục thể thao gọn gàng gồm áo thun có cổ, quần jogger, trong khi vợ anh diện quần jeans, áo thun phối cùng áo khoác da.

Đồng hành cùng Xuân Son trong chuyến đi còn có thủ thành người Brazil Caique Luiz Santos - người vừa chính thức gia nhập CLB Thép Xanh Nam Định 3 tháng trước.

Tại đây, nam tiền đạo sinh năm 1997 đã thưởng thức bún nem rán vào buổi trưa. Xuân Son không ngần ngại giới thiệu với mọi người Việt Nam là quê hương của anh và bày tỏ tình yêu dành cho ẩm thực Việt, đặc biệt là món chuối chiên.

Sau trận hòa nhọc nhằn trước Đà Nẵng tối 27/10, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày thư giãn bên gia đình. Trước khi lên đường du lịch, anh từng lên tiếng trấn an người hâm mộ CLB Nam Định rằng khẳng định đội bóng sẽ sớm lấy lại phong độ và trở lại mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 4/10, nam cầu thủ từng đăng tải hình ảnh cùng vợ và các con dạo chơi trên phố cổ Ninh Bình vào buổi tối, check-in tại cây cầu đèn lồng rực rỡ ánh sáng.

Tháng 10 năm ngoái, Xuân Son cũng đưa bố mẹ và gia đình nhỏ về Ninh Bình tham quan các thắng cảnh nổi tiếng, trải nghiệm ngồi thuyền ngắm cảnh quan đặc trưng của địa hình karst.

Nam tiền đạo hiện có hai con trai. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh các chuyến du lịch cùng gia đình, đồng đội tại nhiều điểm đến trong nước. Giữa tháng 6 năm nay, gia đình Son đã có chuyến du lịch Đà Nẵng .

Nguyễn Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson Fernandes, sinh năm 1997, chính thức nhập quốc tịch Việt Nam vào ngày 15/10/2024, sau 5 năm gắn bó với CLB Nam Định.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình