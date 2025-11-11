Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuất hiện 'trái tim sắt' khổng lồ trên dốc Thẩm Mã nổi tiếng Hà Giang

  • Thứ ba, 11/11/2025 11:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mô hình khung sắt hình trái tim đặt tạm trên Dốc Thẩm Mã đã được di dời chỉ sau một ngày, sau khi nhiều người cho rằng chi tiết này làm mất vẻ hoang sơ của vùng cao nguyên đá.

Mô hình trái tim bằng sắt xuất hiện tại dốc Thẩm Mã, tỉnh Tuyên Quang, ngày 9/11.

Những ngày qua, các hội nhóm về du lịch Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ việc xuất hiện mô hình trái tim sắt khổng lồ đặt tại dốc Thẩm Mã (xã Phố Bảng).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tí Lầu, 29 tuổi, người làm du lịch địa phương, cho biết ngày 9/11, một số hướng dẫn viên trong công ty của anh khi dẫn khách đã nhìn thấy trên khu vực dốc Thẩm Mã xuất hiện tiểu cảnh khung sắt hình trái tim, xe đạp, trang trí thêm hoa tam giác mạch.

Sau khi anh đăng bài lên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng phản đối, cho rằng khung sắt đặt giữa dốc làm phá vỡ cảnh quan tự nhiên và che khuất tầm nhìn toàn cảnh con dốc quanh co.

Là người đã có gần 9 năm làm du lịch ở Hà Giang, Tí Lầu nhận thấy những mô hình như vậy "không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên". Bởi theo anh, điều khiến du khách trong và ngoài nước yêu thích Hà Giang là sự mộc mạc, nguyên sơ và bản sắc văn hóa.

doc Tham Ma anh 1doc Tham Ma anh 2

Mô hình trái tim, xe đạp trên dốc Thẩm Mã ngày 9/11 và được di dời một ngày sau đó. Ảnh: Tí Lầu.

Đại diện UBND xã Phố Bảng (tỉnh Tuyên Quang) cho biết mô hình trái tim là hạng mục trang trí phục vụ mùa hoa tam giác mạch, được lắp đặt tạm thời, có thể di dời nên không ảnh hưởng đến cảnh quan dốc Thẩm Mã.

"Mô hình chủ yếu để du khách có chỗ chụp ảnh, check-in. Tuy nhiên, vì nhận thấy cộng đồng không đồng thuận nên địa phương đã cho di dời", vị đại diện nói.

Dốc Thẩm Mã là điểm dừng chân nổi tiếng trên hành trình khám phá Hà Giang (cũ), thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Dù nổi tiếng với độ nguy hiểm, đường đèo này khiến du khách say mê bởi khung cảnh núi rừng hùng vĩ cùng những khúc cua uốn lượn mềm mại.

doc Tham Ma anh 3

Đoàn xe leo đèo Thẩm Mã, một trong những cung đường đẹp nhất dọc theo tuyến đường vòng Hà Giang. Ảnh: New York Times.

Năm 2024, một mô hình "trái tim sắt" cũng từng được dựng bên bến thuyền sông Nho Quế (huyện Mèo Vạc, Hà Giang cũ).

Thời điểm đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) đã yêu cầu đơn vị quản lý thủy điện tháo dỡ ngay và chấn chỉnh các điểm trang trí tự phát làm ảnh hưởng đến cảnh quan.

Đến giữa tháng 3, khu vực bến sông đã được trả lại vẻ tự nhiên vốn có.

doc Tham Ma anh 4

Mô hình trái tim bằng khung sắt được đặt trên mỏm đá tại khu vực bến thuyền sông Nho Quế, năm 2024. Ảnh: Báo Công Lý.

Hiện Tuyên Quang đang bước vào mùa lễ hội hoa tam giác mạch. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tập trung trồng hoa dọc các tuyến điểm du lịch, trong đó có dốc Thẩm Mã, để kịp nở rộ dịp lễ hội. Hoa được trồng 3 đợt, với tổng diện tích hơn 300 ha.

Theo các đơn vị làm du lịch, mùa hoa năm nay lượng khách Việt và quốc tế khá cân bằng. Khách nước ngoài duy trì ổn định quanh năm, trong khi khách nội địa tăng mạnh vào cuối tuần dù thời tiết và kinh tế chung còn khó khăn.

