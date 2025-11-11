'Viện dưỡng lão' gấu trúc duy nhất trên thế giới

Tại Trung Quốc, những chú gấu trúc bước vào tuổi xế chiều được chăm sóc trong "ngôi nhà hưu trí". Đây là viện dưỡng lão dành riêng cho gấu trúc đầu tiên và duy nhất trên thế giới.

Những chú gấu trúc khổng lồ nghỉ ngơi tại một sở thú ở Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Tại cơ sở Dujiangyan thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn gấu trúc lớn Trung Quốc (CCRCGP), hiện có 10 cá thể gấu trúc cao tuổi sinh sống, với tuổi trung bình gần 30, tương đương khoảng 100 tuổi người.

Thời gian đã để lại dấu ấn trên cơ thể chúng. Vài con bắt đầu bạc lông quanh viền mắt đen đặc trưng, số khác rụng răng, không còn đủ sức nhai thân trúc, trong khi vài cá thể yếu cơ, sụt cân.

Nhiều con mắc các bệnh tuổi già như cao huyết áp, đục thủy tinh thể. Dẫu vậy, chúng vẫn ngoan ngoãn chìa chân để nhân viên lấy máu hay đo huyết áp, những thủ tục thường ngày trong quá trình chăm sóc, Global Times đưa tin.

Gấu trúc Bai Yun, 34 tuổi, từng sống 23 năm tại Mỹ, thưởng thức bữa ăn sau khi trở về "viện dưỡng lão" ở Trung Quốc. Ảnh: CCRCGP.

Xu Yalin, người đã gắn bó 29 năm với "viện dưỡng lão" này, cho biết bà từng chăm sóc gấu trúc ở mọi giai đoạn, từ những con non mới sinh đến nay là các "ông bà" tuổi xế chiều.

"Có lẽ tôi đang già đi cùng những chú gấu trúc. Thấy chúng ăn ngon, ngủ yên, đó là niềm vui lớn nhất của tôi", bà nói.

Những người chăm sóc ở đây đều thuộc nằm lòng thói quen của từng "cư dân" đặc biệt.

Gấu trúc Qiao Yuan, 33 tuổi, là "bà cụ khó tính" duy nhất không chịu ăn bánh ngô hấp. Mùa hè, bà thích một bát sữa mát; mùa đông, phải có cháo đặc biệt nấu riêng.

Hai Zi, 31 tuổi, từng sống hoang dã và giữ kỷ lục là "bà mẹ gấu trúc" cao tuổi nhất từng được biết đến. Giờ đây, "bà Hải", cách gọi thân mật của nhân viên, có dạ dày yếu, răng kém nên mỗi ngày, trúc phải được lột vỏ sẵn.

Ying Ping, 29 tuổi, ít ăn và không thích lá trúc. Sau nhiều lần thử, người chăm sóc phát hiện cô chỉ chịu ăn khi lá trúc được băm nhỏ, trộn cùng cà rốt và táo.

Một số gấu trúc khác chỉ ăn phần ngọn non của măng hoặc lá trúc, còn thân già phải bỏ đi.

Các nhà nghiên cứu chờ gấu trúc lớn Taotao bước vào lồng tại Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wolong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, năm 2012. Ảnh: Reuters/China Daily.

Tháng 8/2023, gấu trúc Ying Ying, 31 tuổi, qua đời dù đội ngũ trung tâm đã nỗ lực cứu chữa. Nhân viên Wang Yanfang ở bên cạnh con vật đến phút cuối.

"Dĩ nhiên là rất đau lòng, nhưng Ying Ying là một trong số ít gấu trúc sống thọ. Nó được cứu khỏi tự nhiên và sống yên bình ở đây. Gen của nó vẫn còn và câu chuyện của nó sẽ được viết tiếp", Wang nói.

Bác sĩ Deng Linhua, người có 2 thập kỷ điều trị bệnh cho gấu trúc, cho biết nhờ công tác chăm sóc và phòng bệnh được cải thiện, tuổi thọ gấu trúc đang tăng lên, đồng nghĩa với những thách thức y học mới.

"Tuổi thọ dài hơn kéo theo bệnh phức tạp hơn. Đó là bước tiến tiếp theo mà chúng tôi phải chinh phục", ông nói.

Những chú gấu trúc con nghỉ ngơi trên cây tại trung tâm. Ảnh: Reuters/Stringer.