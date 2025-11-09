Sẽ có đoàn tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội - Lào Cai

Tuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Lào Cai dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2026. Tàu mang thiết kế đậm bản sắc, với mục tiêu biến mỗi nhà ga thành một điểm đến văn hóa.

Chuyến tàu hỏa leo núi nối liền trung tâm Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan. Ảnh: Nguyên Chi.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) họp với Công ty cổ phần Du lịch Chapa tại Hà Nội để bàn về việc triển khai dự án tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết đã phối hợp nhiều trường đại học như Đại học Xây dựng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn... để xây dựng 3 phương án thiết kế tàu theo các chủ đề mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam gồm: thổ cẩm, tranh Đông Hồ và khèn môi.

Mỗi đoàn tàu sẽ được trang trí, bài trí nội thất khác biệt, tạo điểm nhấn cho du khách trong hành trình khám phá Tây Bắc.

Ngoài đầu tư đoàn tàu, đơn vị cũng đề xuất cải tạo một số nhà ga tại Hà Nội, Lào Cai... thành các điểm dừng chân hấp dẫn, gắn với văn hóa, lịch sử địa phương.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy qua cầu vòm Đồn Cả (Đà Nẵng). Ảnh: VNR.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR, đánh giá cao sáng kiến của Chapa. Ông cho rằng các phương án đều có nét riêng, phản ánh đúng định hướng phát triển của ngành đường sắt là biến "mỗi khu ga thành một điểm đến văn hóa".

Ông đề nghị doanh nghiệp đầu tư đồng bộ giữa hạ tầng tàu và ga, chú trọng gia tăng trải nghiệm văn hóa - du lịch xuyên suốt hành trình, đồng thời phối hợp khai thác hiệu quả tại các ga đầu - cuối.

Về tiến độ triển khai, VNR đặt mục tiêu đưa tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội - Lào Cai vào hoạt động trong năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện các Ban Kế hoạch - Kinh doanh, Đầu máy - Toa xe và Vận tải cũng góp ý về thiết kế, đề xuất bổ sung thêm phiên bản tàu giá bình dân để mở rộng tệp khách hàng.

Phía VNR cho biết sẽ bàn giao 32 toa xe cho Chapa để triển khai cải tạo ngay sau chiến dịch vận tải Tết Nguyên đán 2026. Đường sắt Việt Nam cũng yêu cầu đối tác cung cấp chi tiết kế hoạch cải tạo, gồm chi phí, khối lượng, hồ sơ thiết kế và thời gian thi công.