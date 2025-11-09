Bãi biển Đà Nẵng lại sạch đẹp như chưa hề có bão

Sáng 8/11, chỉ một ngày sau khi ngổn ngang trong rác do ảnh hưởng của bão số 13, các bãi tắm du lịch trên địa bàn phường An Hải, Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã dần trở lại diện mạo vốn có với biển xanh, bãi cát trắng dài hấp dẫn du khách. Ảnh: Giang Thanh.

Nhìn khung cảnh này, ít ai ngờ được rằng nơi đây mới bị ảnh hưởng của bão, cả khu vực bị rác bủa vây.

Du khách thích thú tắm biển, trải nghiệm các trò chơi dưới nước như lướt ván, lướt sóng, chèo SUP... Những con sóng lớn càng hấp dẫn và thử thách du khách, đặc biệt là du khách quốc tế.

Tuy vậy, lực lượng cứu hộ vẫn liên tục tuần tra, nhắc nhở du khách không bơi ra quá xa hoặc không vui chơi ở những khu vực có sóng quá lớn để đảm bảo an toàn.

Đến Đà Nẵng đã mấy hôm nhưng nhưng do ảnh hưởng bão nên giờ nhóm du khách Hàn Quốc mới có thể xuống biển vui chơi, chụp ảnh lưu niệm.

"Sau bão, cảnh tượng thật kinh hoàng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng dọn dẹp, từ chiều hôm qua, bãi biển đã sạch sẽ trở lại. Sáng nay, nắng rất đẹp nên chúng tôi tranh thủ dạo chơi, chụp hình check-in trên bãi cát. Sóng vẫn khá to nên chưa ai xuống tắm biển", chị Choi Hye-won - du khách Hàn Quốc - nói.

Tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, T20... đa phần du khách chỉ đi dạo, chụp hình check-in chứ chưa tắm biển vì e ngại sóng lớn.

Sau một ngày tất bật dọn dẹp, các hàng quán dọc biển đã kinh doanh trở lại. Để nhanh chóng đón khách, các hộ kinh doanh đã tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương dọn dẹp các loại rác, cây cối... tập kết về các điểm để xe cơ giới thu gom.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng , về công tác khắc phục sau bão, ban quản lý triển khai dọn dẹp và cơ bản đã ổn. Các lực lượng đang tiếp tục xử lý lượng rác bị sóng đánh tràn lên bờ.

"Đối với khu vực bãi biển, công ty môi trường đang khẩn trương thu dọn, trong đó ưu tiên làm sạch các bãi biển du lịch trước. Hiện, các bãi tắm đã ổn định, hoạt động tắm biển, vui chơi của du khách đã sôi động trở lại. Chúng tôi cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ chủ động sửa sang, dọn dẹp cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện hoạt động du lịch trở lại, phục vụ khách ngay lập tức", ông Vũ nói.

