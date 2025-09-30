Rác thải ken đặc bãi biển Đà Nẵng sau bão

|
Sau khi bão số 10 đi qua, dọc các bãi biển Đà Nẵng từ Nguyễn Tất Thành đến Mân Thái, âu thuyền Thọ Quang… rác thải tấp vào bờ nằm ngổn ngang, phủ kín khắp nơi.
Ghi nhận ngày 30/9, lượng lớn rác thải như củi khô, lưới đánh cá, túi ni lông, chai lọ nhựa, thậm chí cả xác động vật… nằm ngổn ngang trên cát, bốc mùi hôi khó chịu gây ô nhiễm.
Theo người dân, sau bão số 10, sóng biển đã đánh dạt một lượng lớn rác thải vào bờ, chất thành từng mảng dày đặc, phủ kín nhiều đoạn bãi biển Đà Nẵng.
Anh Minh Đông (trú phường Sơn Trà) cho biết sau bão số 10, rác thải ngổn ngang khắp bãi biển, nhiều đoạn bị phủ kín. Lực lượng công nhân môi trường đã khẩn trương thu gom, nhưng khối lượng quá lớn nên đến giờ vẫn chưa thể dọn xong.
Đủ loại rác thải trôi dạt vào bãi biển Đà Nẵng sau bão số 10.
Công nhân môi trường cùng phương tiện đã được huy động để thu gom, vận chuyển rác thải.
Tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà), lượng lớn rác thải và bèo tây cũng bị sóng đánh dạt vào bờ.
Nhiều công nhân môi trường tích cực dọn rác tại âu thuyền Thọ Quang chiều 30/9.
Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết sau bão số 10, do biển còn động nên lượng rác dưới đáy vẫn tiếp tục dồn vào bờ.
Trước mắt, đơn vị tập trung thu gom tại những khu vực đông khách du lịch để đảm bảo môi trường, đồng thời sẽ huy động thêm phương tiện cơ giới để dọn dẹp triệt để, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển.
