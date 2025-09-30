Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rác thải ken đặc bãi biển Đà Nẵng sau bão

  • Thứ ba, 30/9/2025 19:09 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

Da Nang sau bao anh 1

Sau khi bão số 10 đi qua, dọc các bãi biển Đà Nẵng từ Nguyễn Tất Thành đến Mân Thái, âu thuyền Thọ Quang… rác thải tấp vào bờ nằm ngổn ngang, phủ kín khắp nơi.
Da Nang sau bao anh 2

Ghi nhận ngày 30/9, lượng lớn rác thải như củi khô, lưới đánh cá, túi ni lông, chai lọ nhựa, thậm chí cả xác động vật… nằm ngổn ngang trên cát, bốc mùi hôi khó chịu gây ô nhiễm.
Da Nang sau bao anh 3

Theo người dân, sau bão số 10, sóng biển đã đánh dạt một lượng lớn rác thải vào bờ, chất thành từng mảng dày đặc, phủ kín nhiều đoạn bãi biển Đà Nẵng.
Da Nang sau bao anh 4

Anh Minh Đông (trú phường Sơn Trà) cho biết sau bão số 10, rác thải ngổn ngang khắp bãi biển, nhiều đoạn bị phủ kín. Lực lượng công nhân môi trường đã khẩn trương thu gom, nhưng khối lượng quá lớn nên đến giờ vẫn chưa thể dọn xong.
Da Nang sau bao anh 5

Đủ loại rác thải trôi dạt vào bãi biển Đà Nẵng sau bão số 10.
Da Nang sau bao anh 6

Công nhân môi trường cùng phương tiện đã được huy động để thu gom, vận chuyển rác thải.
Da Nang sau bao anh 7Da Nang sau bao anh 8Da Nang sau bao anh 9Da Nang sau bao anh 10

Tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà), lượng lớn rác thải và bèo tây cũng bị sóng đánh dạt vào bờ.
Da Nang sau bao anh 11

Nhiều công nhân môi trường tích cực dọn rác tại âu thuyền Thọ Quang chiều 30/9.

Da Nang sau bao anh 12

Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết sau bão số 10, do biển còn động nên lượng rác dưới đáy vẫn tiếp tục dồn vào bờ.

Da Nang sau bao anh 13

Trước mắt, đơn vị tập trung thu gom tại những khu vực đông khách du lịch để đảm bảo môi trường, đồng thời sẽ huy động thêm phương tiện cơ giới để dọn dẹp triệt để, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển.
Bãi biển Đà Nẵng đặc ken rác sau bão Sau ảnh hưởng bão số 10, dọc các bãi biển Đà Nẵng bèo tây và rác thải dạt vào bờ phủ kín gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

Duy Quốc/Tiền Phong

