Du khách kể chuyện dầm mưa, ăn mì gói ở Huế do bão Bualoi

Thời tiết bất lợi tại TP Huế khiến nhiều du khách "chôn chân" ở khách sạn, kẹt lại vì chuyến bay bị hoãn. Thậm chí, có du khách chấp nhận chịu mưa để chụp bộ ảnh cưới với cổ phục ở di tích.

Nhiều du khách có trải nghiệm không trọn vẹn khi du lịch Huế ngày mưa bão. Ảnh: Mai Phương.

Đến Huế vào tối ngày 26/9, Thanh Huy (sống tại Hà Nội) không thể rời khách sạn vì cơn mưa trắng trời và đường phố ngập nước lênh láng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết đã đặt cọc nhiều dịch vụ, vì vậy không thể hủy chuyến đi dù bão số 10 đổ bộ. Trước đó, Thanh Huy bị hoãn (delay) chuyến bay 3 tiếng vì thời tiết xấu.

"Từ sáng 27/9 Huế mưa tầm tã đến ngày 28/9. Nhóm của tôi không thể tham quan di tích, chỉ ở khách sạn và đặt đồ ăn online, nhưng vài lần không có người nhận giao, phải ăn đỡ mì gói. Dành dụm tiền từ đầu năm để đi Huế cùng nhau, ai ngờ gặp trúng bão, khá tiếc vì đã sắm nhiều quần áo", anh kể.

Sáng ngày 28/9, biết tin trung tâm thương mại gần khách sạn vẫn hoạt động, cả nhóm đến mua thức ăn dự trữ đến ngày 30/9, nhưng kẹt lại đây 2 tiếng do gió quật mạnh. Theo lịch trình, ngày 27-29/9, nhóm sẽ đi chợ Đông Ba, thăm Đại nội Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Khải Định... Song, kế hoạch này đã "tan biến" một nửa.

Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27-28/9, bão số 10 mạnh cấp 12 áp sát miền Trung, gây mưa lớn cho Huế, Đà Nẵng. Đến sáng ngày 29/9, sau hơn 12 tiếng gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền, tâm bão Bualoi vẫn ở trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Cảnh trung tâm thương mại vắng khách và cầu Tràng Tiền ướt sũng khi Huy từ sân bay về khách sạn. Ảnh: Thanh Huy.

Cùng hoàn cảnh, Mai Thanh (32 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng gặp trúng cơn bão số 10 khi vừa đáp máy bay đến Huế sáng ngày 27/9. Lịch trình ngày 28-29/9 cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

"Tôi nằm dài ở khách sạn từ lúc nhận phòng. Sáng đó (27/9) là bắt đầu mưa tầm tã kèm gió mạnh, ngoài đường ngập nước và cây gãy cành la liệt. Nếu đói, tôi chỉ ăn uống ở khu vực gần khách sạn, không dám đi xa. Sáng nay (29/9) đã bớt mưa, nhưng vẫn âm u. Ngày 30/9 tôi đã bay về nên xem như đổi chỗ ngủ. Mưa Huế tuy buồn nhưng cũng thú vị, có chút lạnh như mùa thu ở miền Bắc, chuyến đi này đáng nhớ", cô bày tỏ.

Trong khi đó, Murfitt (29 tuổi, quốc tịch Nga) cùng bạn trai buồn bã khi chuyến du lịch Việt Nam không trọn vẹn vì dính bão. Cặp đôi đến Huế ngày 26/9, chỉ dự định ở Huế 2 ngày, sau đó ngày 28/9 di chuyển đến Hà Nội, nhưng do sân bay Phú Bài tạm ngưng, chuyến bay bị hoãn nên cả 2 bị kẹt lại, buộc gia hạn khách sạn.

Con đường trước khách sạn của Murfitt bắt đầu ngập xâm xấp vào sáng 27/9. Ảnh: Murfitt.

"Khách sạn ở Hà Nội cho phép lùi ngày do thời tiết. Chúng tôi không cập nhật được tin tức về cơn bão nên đành chấp nhận. Trong ngày trời chưa mưa, chúng tôi đã kịp ăn bún bò và tham quan chùa Thiên Mụ, nhưng ngày tiếp theo phần lớn thời gian ngồi ở ban công ngắm mưa. Cơn bão này khá nghiêm trọng, mưa trắng xóa, gió khiến cây oằn gần chạm đất. Dưới đường, xe đang lội bì bõm dưới nước ngập", Murfitt miêu tả.

Cặp đôi tiếc nuối khi chuyến đi Huế đã chuẩn bị từ lâu, nhưng chưa thể trải nghiệm nhiều hơn. Trước khi về lại Nga, cả 2 đã lên kế hoạch, xem kĩ dự báo thời tiết để trở lại Huế một ngày.

Trong chuyến du lịch kết hợp chụp ảnh cưới tại Huế, Lã Thị Vân Anh (26 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng chồng sắp cưới không may gặp đúng thời điểm bão số 10 đổ bộ. Đây là trải nghiệm hồi hộp, đáng nhớ với cô. Ban đầu, cặp đôi đổi địa điểm chụp để tránh bão số 9 ở miền Bắc, không ngờ bão số 10 lại tiến vào miền Trung sớm hơn dự báo.

"Chúng tôi chỉ biết tin bão khi đã đến nơi. Theo dự báo, ngày 28/9 mới ảnh hưởng, nhưng ngày 27/9 ekip và chúng tôi phải tranh thủ từng phút để chụp ảnh khi mưa trắng trời. Chụp ngoại cảnh được khoảng một tiếng thì mưa lớn ập xuống kèm sấm chớp. Tôi vừa chụp vừa lo cây đổ, sét đánh", cô nhớ lại.

Vân Anh và chồng đến Huế ngày 25-28/9 để chụp ảnh cưới chuẩn bị cho đám cưới vào đầu tháng 12. Ảnh: Vân Anh.

Dù phải lội nước khiến chân ướt sũng, Vân Anh vẫn cảm thấy may mắn vì bộ ảnh hoàn thành đúng kế hoạch. Ban đầu, cô có phần buồn vì đặt nhiều tâm huyết cho bộ ảnh, nhưng đây là kỷ niệm không thể quên. Cũng là lần đầu trải nghiệm bão miền Trung, Vân Anh cảm thấy xúc động.

"Mưa to, gió lớn nhưng người dân vẫn nghị lực, nhiệt tình hỗ trợ du khách. Dù hành trình này nhiều thử thách, tôi vẫn hài lòng và chắc chắn sẽ quay lại Huế vào một ngày nắng đẹp", cô chia sẻ.