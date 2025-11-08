Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Không nhận ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam

  • Thứ bảy, 8/11/2025 11:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau ảnh hưởng của bão số 13, nhiều hàng quán ven biển Đà Nẵng bị đổ nát, hư hại hàng loạt bàn ghế, mái che, vật dụng trang trí.

bao so 13 anh 1

Tại các khu vực ven biển Đà Nẵng như Mỹ Khê, Mân Thái, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống bị hư hại nặng do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn từ bão số 13. Bàn ghế, mái che, hàng dừa bị gãy đổ, rác thải phủ kín lối đi, khiến khu vực kinh doanh ven biển trở nên ngổn ngang.
bao so 13 anh 2bao so 13 anh 3

Hàng quán ngổn ngang, hư hỏng sau bão.

bao so 13 anh 4

Theo các chủ hàng quán ven biển, dù đã chuẩn bị, gia cố kỹ lưỡng trước bão nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Do nằm sát biển, gió giật mạnh khiến mái che, bàn ghế bị gãy đổ, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. Hiện các hộ kinh doanh khẩn trương khắc phục để sớm hoạt động trở lại.
bao so 13 anh 5

Trần Thị Thanh Tâm, quản lý một cửa hàng kinh doanh tại biển Mỹ Khê, cho biết: "Dù Đà Nẵng không nằm trong tâm bão số 13, nhưng sóng lớn liên tục ập vào bờ khiến hàng quán bị ảnh hưởng nặng. Các thiết bị, bàn ghế, quầy bar đã được che chắn kỹ từ trước, song khoảng 40% đồ đạc trong quán vẫn bị hư hại. Sau bão, tôi cùng nhân viên khẩn trương dọn dẹp để sớm đón du khách trở lại".
bao so 13 anh 6

bao so 13 anh 7bao so 13 anh 8

Bàn ghế, đồ đạc nằm la liệt, nhiều hạng mục bị gãy đổ, hư hại nặng.

bao so 13 anh 9

Sau bão, lượng rác thải tấp vào bờ lớn. Lực lượng địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương dọn rác, thu gom vật liệu trôi dạt. Nhiều phương tiện cơ giới như xe múc, xe cẩu, xe tải được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch, khôi phục tuyến biển.
bao so 13 anh 10bao so 13 anh 11

Công tác khôi phục cảnh quan ven biển Đà Nẵng đang được triển khai khẩn trương. Nhiều chủ quán vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão, với hy vọng sớm đón du khách, người dân trở lại.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Cây phượng đẹp nhất hồ Xuân Hương, Đà Lạt bật gốc do bão số 13

Trận mưa lớn kèm gió mạnh do ảnh hưởng bão Kalmaegi đã quật ngã cây phượng đẹp nhất ven hồ Xuân Hương. Đây là góc check-in ăn khách khi Đà Lạt vào mùa phượng tím.

22 giờ trước

Đường sắt Bắc Nam bị chia cắt, 9 tàu khách nằm chờ

Bão số 13 gây hư hỏng đường sắt khiến hàng loạt tàu khách phải nằm chờ tại các ga ở Đắk Lắk và Gia Lai. Ngành đường sắt chuyển tải khách bằng ôtô, đồng thời hủy một số chuyến tàu.

27:1604 hôm qua

Tạm dừng tàu hỏa dọc ga miền Trung

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kamaegi, nhiều chuyến tàu phải tạm dừng tại các ga dọc miền Trung. Ngành đường sắt cũng tạm dừng khai thác một số chuyến ngày 7/11.

41:2464 hôm qua

Tai sao chan ga khach san mau trang? hinh anh

Tại sao chăn ga khách sạn màu trắng?

5 giờ trước 07:53 8/11/2025

0

Màu trắng trên chăn, ga khách sạn không chỉ để trông sạch sẽ hơn, mà còn là một “chiêu” tâm lý và vận hành đã được cả ngành lưu trú tính toán kỹ lưỡng.

https://tienphong.vn/khong-nhan-ra-bai-bien-dep-nhat-viet-nam-post1794374.tpo?gidzl=wCQQDSZHjX7XtfWwpiso4UFObJtKoh90zOtCRDsSwX7otiKvtfgy5_-9np-2oRiLeewJEZOP8HySmzIo6G

Duy Quốc/Tiền Phong

bão số 13 bãi biển Đà Nẵng Đà Nẵng du lịch Đà Nẵng bão số 13 cơn bão số 13 biển Đà Nẵng ven biển Đà Nẵng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý