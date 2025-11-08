Không nhận ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Tại các khu vực ven biển Đà Nẵng như Mỹ Khê, Mân Thái, nhiều hàng quán kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống bị hư hại nặng do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn từ bão số 13 . Bàn ghế, mái che, hàng dừa bị gãy đổ, rác thải phủ kín lối đi, khiến khu vực kinh doanh ven biển trở nên ngổn ngang.

Theo các chủ hàng quán ven biển, dù đã chuẩn bị, gia cố kỹ lưỡng trước bão nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Do nằm sát biển, gió giật mạnh khiến mái che, bàn ghế bị gãy đổ, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. Hiện các hộ kinh doanh khẩn trương khắc phục để sớm hoạt động trở lại.

Trần Thị Thanh Tâm, quản lý một cửa hàng kinh doanh tại biển Mỹ Khê, cho biết: "Dù Đà Nẵng không nằm trong tâm bão số 13, nhưng sóng lớn liên tục ập vào bờ khiến hàng quán bị ảnh hưởng nặng. Các thiết bị, bàn ghế, quầy bar đã được che chắn kỹ từ trước, song khoảng 40% đồ đạc trong quán vẫn bị hư hại. Sau bão, tôi cùng nhân viên khẩn trương dọn dẹp để sớm đón du khách trở lại".

Sau bão, lượng rác thải tấp vào bờ lớn. Lực lượng địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương dọn rác, thu gom vật liệu trôi dạt. Nhiều phương tiện cơ giới như xe múc, xe cẩu, xe tải được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch, khôi phục tuyến biển.

Công tác khôi phục cảnh quan ven biển Đà Nẵng đang được triển khai khẩn trương. Nhiều chủ quán vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão, với hy vọng sớm đón du khách, người dân trở lại.

