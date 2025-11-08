Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lần đầu lộ diện kho báu của pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập

  • Thứ bảy, 8/11/2025 05:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đại Bảo tàng Ai Cập lần đầu tiên trưng bày hơn 5.000 hiện vật từ lăng mộ vua Tutankhamun, quy tụ toàn bộ kho báu cổ đại dưới cùng một mái nhà sau hơn một thế kỷ từ khi được phát hiện.

Dai Bao tang Ai Cap anh 1

Pharaoh Tutankhamun là vị vua trẻ của Ai Cập cổ đại, thuộc triều đại thứ 18, trị vì trong giai đoạn 1333-1323 TCN. Dù thời gian nắm quyền ngắn ngủi, ông vẫn được người Ai Cập tôn vinh như một vị thánh, ca ngợi bởi tài năng và vẻ đẹp hình thể. Trong thời gian lên ngôi, Tutankhamun đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng như dời kinh đô trở lại Thebes, khôi phục các tín ngưỡng truyền thống, tái thiết nền kinh tế, mở rộng quan hệ ngoại giao và cho xây dựng nhiều công trình đền đài tráng lệ.
Dai Bao tang Ai Cap anh 2

Tháng 11/1922, lăng mộ của Tutankhamun được phát hiện tại Thung lũng các vị vua, gần Luxor, Ai Cập, mở ra một trong những kho báu khảo cổ vĩ đại nhất lịch sử với hơn 5.000 hiện vật - từ mặt nạ và quan tài bằng vàng, ngai vàng, trang sức, đến đồ nội thất, cỗ xe chiến và vũ khí tùy táng...
Dai Bao tang Ai Cap anh 3

Nhiều món cổ vật vẫn được bảo tồn nguyên vẹn sau hơn 3.000 năm, trở thành biểu tượng bất tử của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Sau hơn 20 năm lên ý tưởng và xây dựng, lần đầu tiên Đại Bảo tàng Ai Cập (The Grand Egyptian Museum - GEM) mở cửa, mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng kho báu của Pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập.
Dai Bao tang Ai Cap anh 4

Khám phá Đại Bảo tàng Ai Cập, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt hơn 5.000 cổ vật từ lăng mộ của vua Tutankhamun như các vật dụng hàng ngày, trang sức, biểu tượng hoàng gia, cùng đồ tùy táng, công trình thu nhỏ và nhiều báu vật khác, tái hiện chân thực cuộc sống, quyền lực và thế giới tâm linh của vị Pharaoh huyền thoại.
Dai Bao tang Ai Cap anh 5Dai Bao tang Ai Cap anh 6

Đại bảo tàng gồm 12 phòng trưng bày, trong đó, phòng trưng bày dành riêng cho hơn 5.000 cổ vật từ lăng mộ Pharaoh Tutankhamen là nơi được khách tham quan trông chờ nhất. Đông đảo du khách dạo bước trong phòng trưng bày về vua Tut trong ngày đầu tiên bảo tàng mở cửa đón khách, Reuters đưa tin.

Dai Bao tang Ai Cap anh 7

Trong số hàng nghìn hiện vật, cỗ quan tài của vua Tut có lẽ là cổ vật được nhiều người quan tâm nhất. Thi hài của vua Tut được đặt trong 3 lớp quan tài.

Lớp quan tài ngoài cùng làm bằng thạch anh đỏ với nắp granit, lớp thứ hai là quan tài gỗ mạ vàng, cỗ quan tài trong cùng được làm từ vàng ròng và gắn đá quý.

Dai Bao tang Ai Cap anh 8

Điện thờ bằng vàng của vua Tutankhamun đang được trưng bày tại Đại Bảo tàng Ai Cập.

Dai Bao tang Ai Cap anh 9

Những cỗ xe ngựa Chariots trong bộ sưu tập của vua Ai Cập Tutankhamun là những phương tiện quan trọng trong đời sống và nghi lễ của các Pharaoh.
Dai Bao tang Ai Cap anh 10Dai Bao tang Ai Cap anh 11

Nhiều món trang sức được chế tác thủ công trong bộ sưu tập của vua Tutankhamun được trưng bày trong dịp này.
Dai Bao tang Ai Cap anh 12

Ngai vàng của vua Ai Cập Tutankhamun là một trong những hiện vật nổi bật và tinh xảo nhất được tìm thấy trong lăng mộ của ông. Trên mặt tựa lưng của ngai là hình ảnh hoàng hậu Ankhesenamun nhẹ nhàng thoa dầu thơm lên vai vua Tutankhamun.
Dai Bao tang Ai Cap anh 13

Mặt nạ chôn cất bằng vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun được trưng bày, thu hút ánh nhìn của du khách.
Dai Bao tang Ai Cap anh 14Dai Bao tang Ai Cap anh 15

Mặt nạ chôn cất của Pharaoh Tutankhamun được chế tác hơn 3.300 năm trước từ gần 11 kg vàng dát mỏng với đường kẻ mắt bằng ngọc lưu ly cùng đôi mắt bằng thạch anh và đá obsidian. Chiếc mặt nạ tượng trưng cho thần Mặt Trời - biểu tượng cho sự vĩnh hằng và bất tử.

Dai Bao tang Ai Cap anh 16

Chiếc quan tài của Pharaoh Tutankhamun được làm hoàn toàn bằng vàng nguyên khối, nặng khoảng 110 kg. Cỗ quan tài dài 1,88 m, bên ngoài chạm khắc các họa tiết tỉ mỉ, khảm đá quý nhiều màu.

Dai Bao tang Ai Cap anh 17

Trên nắp quan tài là hình ảnh nhà vua trong tư thế ướp xác (Osirian), hai tay bắt chéo trước ngực, cầm vương trượng và roi - biểu tượng của quyền lực tối cao và sự bảo hộ của các vị thần.
Dai Bao tang Ai Cap anh 18

Nhiều món vũ khí như dao găm, cung tên, đai lưng từ bộ sưu tập của vua Tutankhamun đang được trưng bày tại Đại Bảo tàng.

Dai Bao tang Ai Cap anh 19

Một người đàn ông đi ngang qua một trong những điện thờ của vua Tutankhamun. Trên thân điện thờ được chạm khắc tinh xảo các nghi thức tôn giáo, cùng những biểu tượng linh thiêng và hình ảnh các vị thần Ai Cập cổ đại như Osiris, Isis, Horus và Anubis, biểu trưng cho sự bảo hộ linh hồn và quyền năng tái sinh.
Dai Bao tang Ai Cap anh 20

Hàng trăm bức tượng ushabti (những bức tượng nhỏ được để lại làm vật hầu cận cho người chết) cũng được trưng bày tại Đại Bảo tàng Ai Cập.

Hoàng Linh

