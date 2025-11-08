Lần đầu lộ diện kho báu của pharaoh vĩ đại nhất Ai Cập

Trong số hàng nghìn hiện vật, cỗ quan tài của vua Tut có lẽ là cổ vật được nhiều người quan tâm nhất. Thi hài của vua Tut được đặt trong 3 lớp quan tài.

Lớp quan tài ngoài cùng làm bằng thạch anh đỏ với nắp granit, lớp thứ hai là quan tài gỗ mạ vàng, cỗ quan tài trong cùng được làm từ vàng ròng và gắn đá quý.