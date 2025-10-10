Khách Ấn Độ choáng ngợp lần đầu đi tàu 'quý tộc' tại Việt Nam

Travel blogger Ấn Độ khiến nhiều người chú ý khi đăng tải video về đoàn tàu "Hoa phượng đỏ". Anh "không tin nổi vào mắt mình" khi lần đầu bước lên con tàu này.

Đoàn tàu 'quý tộc' Hà Nội - Hải Phòng khiến khách Ấn Độ choáng ngợp Travel blogger người Ấn Độ Pitamber Shakya ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ".

"Điều khiến mắt bạn không tin nổi chính là style (phong cách) Việt Nam đó", Pitamber Shakya thốt lên khi bước vào toa VIP 34 chỗ của đoàn tàu quý tộc "Hoa phượng đỏ", hồi tháng 9.

Trong video, travel blogger người Ấn Độ tỏ ra phấn khích, "không tin nổi vào mắt mình" trước nội thất sang trọng, mang đậm phong cách Đông Dương của đoàn tàu.

Đoạn video 25 giây nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận từ người dùng Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đoàn tàu du lịch "Hoa phượng đỏ" Hà Nội - Hải Phòng gồm 20 toa hoàn toàn mới, trong đó có 2 toa VIP được thiết kế theo phong cách Indochine (Đông Dương).

Không gian bên trong mang vẻ hoài cổ nhưng vẫn hiện đại, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong hành trình khám phá Hải Phòng.

Toa tàu có thiết kế mang hơi hướm Đông Dương. Ảnh: STTVHDL Hải Phòng.

Tuyến tàu mất hơn 2 giờ di chuyển, với giá vé dao động 105.000- 300.000 đồng, tùy theo hạng ghế phổ thông, hạng nhất (56 chỗ) hoặc toa VIP 34 chỗ.

Mức giá này cao gấp 2-3 lần so với giá vé tàu thông thường với cùng lộ trình. Theo đó, vé thường hạng ghế ngồi mềm điều hòa có giá 95.000-135.000 đồng/ghế.

Pitamber trải nghiệm du lịch tại Mộc Châu, Sa Pa... Ảnh: FBNV.

Trước đó, Pitamber gây sốt mạng xã hội Việt Nam sau 8 tiếng đứng dưới mưa chờ màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 ngày 30/8. Anh đã trải qua chặng bay khoảng 3.000 km từ New Delhi (Ấn Độ) đến Hà Nội.

Đoạn video 16 giây trên TikTok với dòng trạng thái: "Bạn bay hơn 3.000 km từ Ấn Độ sang Việt Nam chỉ để thấy cảnh này", thu hút hơn một triệu lượt xem.

"Tôi đã thấy những điều không nơi nào có ở Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn ở lại và sinh sống tại Hà Nội. Con người đất nước hình chữ S thân thiện, họ cho tôi cảm giác như ở nhà", Shakya chia sẻ.