Những loài thú bí ẩn lọt vào bẫy ảnh lớn nhất Việt Nam

Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) cho biết cuộc khảo sát máy bẫy ảnh lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á đã ghi nhận khoảng 120.000 cá thể động vật hoang dã. Trong đó có 9 loài đặc hữu của Trung Trường Sơn và và 22 loài đang bị đe dọa nghiêm trọng trên toàn cầu. Trong ảnh là loài voi châu Á lọt vào bẫy ảnh.

Bò tót xuất hiện trong bẫy ảnh. Theo WWF-Việt Nam, cuộc khảo sát được thực hiện tại 21 địa điểm trên toàn quốc, cho thấy ở 16 khu vực, mức độ phong phú của các loài thú và chim đang có chiều hướng gia tăng, dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của hệ sinh thái. Tuy nhiên, các mối đe dọa vẫn tồn tại dai dẳng, nhất là nạn đặt bẫy, khiến những thành quả này trở nên mong manh.

Sau 350.000 ngày bẫy ảnh, các bằng chứng đã ghi nhận mang lớn, gấu ngựa và cầy giông đốm lớn (trong ảnh). Đây là những ghi nhận hiếm hoi về các loài này trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các loài thú ăn thịt và thú ăn cỏ cỡ trung bình hoặc lớn (như hổ, báo hoa mai, báo gấm, mèo rừng vàng châu Á và sao la) cho thấy hậu quả của nạn đặt bẫy kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Đặc biệt, tỷ lệ xuất hiện của tê tê đã tăng tại nhiều khu vực, nhất là tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Nhìn chung, mức độ phong phú loài tăng đáng kể tại 16 địa điểm và không có nơi nào ghi nhận sự suy giảm. "Rừng Việt Nam vẫn là nhà của nhiều loài động vật có giá trị toàn cầu. Những tín hiệu phục hồi đáng khích lệ cho thấy thiên nhiên có thể tái sinh khi có cơ hội. Tuy nhiên, sự phục hồi bền vững chỉ có thể đạt được nếu có sự hợp tác chặt chẽ và lâu dài giữa chính quyền các cấp, cộng đồng và các đối tác bảo tồn", ông Nguyễn Quang Hòa Anh, Chuyên gia Đa dạng Sinh học, WWF-Việt Nam, chia sẻ.

Đây là loài Mang lớn, hay còn gọi là Mang Vũ Quang (tên khoa học: Muntiacus vuquangensis), là một loài mang quý hiếm thuộc họ hươu nai, được phát hiện lần đầu ở Việt Nam vào năm 1994. Nó là loài mang lớn nhất từng được biết đến và được xếp vào Sách đỏ Việt Nam ở mức độ nguy cấp, quý hiếm.

Cầy vằn có tên khoa học là Chrotogale owstoni, là loài thú ăn thịt nhỏ, ngoại hình đẹp, và có giá trị sinh thái cao, cực quý hiếm ngoài tự nhiên. Cầy vằn nằm trong nhóm nguy cấp của Sách đỏ IUCN năm 2016, được xếp vào danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và danh sách IB của Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Đây là một trong những loài có phạm vi phân bố nhỏ nhất trong nhóm thú ăn thịt nhỏ ở châu Á, chỉ được tìm thấy ở Việt Nam, Lào và một phần rất nhỏ ở miền Nam Trung Quốc.

