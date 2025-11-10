Bố mẹ ca sĩ G-Dragon được trông thấy tham quan đền Ngọc Sơn - di tích quốc gia đặc biệt nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, sáng 10/11.

Fan bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn Người hâm mộ bắt gặp bố mẹ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn, sáng 10/11

Sáng 10/11, một số người hâm mộ bắt gặp bố mẹ ca sĩ G-Dragon tham quan đền Ngọc Sơn (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Một fan chia sẻ trên mạng xã hội: "Hai bác dễ thương lắm, thấy mình chào nên đều mỉm cười đáp lại".

Trước đó, bố mẹ G-Dragon đến Việt Nam từ ngày 8/11, xuất hiện tại sân bay Nội Bài và có mặt trong cả 2 đêm concert của con trai (8-9/11) tại Hưng Yên.

Hai đêm diễn của "ông hoàng K-pop" thu hút gần 100.000 khán giả, theo số liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố.

Toàn cảnh đền Ngọc Sơn từ trên cao. Ảnh: Việt Linh.

Được biết, bố mẹ G-Dragon thường đồng hành cùng nam ca sĩ trong các chuyến lưu diễn World Tour Übermensch để cổ vũ tinh thần con trai. Hình ảnh giản dị và thân thiện của cả hai tại Hưng Yên tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú.

Đền Ngọc Sơn, nơi bố mẹ G-Dragon ghé thăm, nằm trên đảo Ngọc giữa hồ Hoàn Kiếm, cách Tháp Rùa không xa. Đây là một trong những di tích văn hóa - lịch sử nổi tiếng nhất thủ đô, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Cụm di tích hồ Hoàn Kiếm - đền Ngọc Sơn được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2013. Đền gồm nhiều hạng mục kiến trúc cổ như Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc, cổng Đắc Nguyệt và đình Trấn Ba, đều mang giá trị lịch sử và mỹ thuật đặc sắc.

Bố mẹ G-Dragon trong đêm concert World Tour Übermensch ngày 8/11 tại Hưng Yên. Ảnh: Kcrush.

Phía ngoài là Tháp Bút, dựng trên ngọn núi đá cao 4 m, có 5 tầng, chóp hình bút lông, mặt Bắc khắc 3 chữ Hán "Tả thanh thiên", nghĩa là: "Viết lên trời xanh". Sau đó là Đài Nghiên, tạc từ khối đá xanh hình trái đào, do danh sĩ Nguyễn Văn Siêu soạn bài minh khắc trên thân.

Cầu Thê Húc sơn đỏ đặc trưng, uốn cong như cầu vồng, dài 45 m, được xem là biểu tượng quen thuộc của Hà Nội. Cầu dẫn vào cổng Đắc Nguyệt, công trình 2 tầng 8 mái cong, trang trí phù điêu "Long mã Hà đồ", "Thần quy Lạc thư".

Bên trong là đình Trấn Ba hướng Nam, cùng các tòa tiền tế, trung đường, hậu cung nối tiếp nhau bằng hệ thống mái ngói cổ.

Toàn bộ công trình mang phong cách kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan hồ Gươm, vừa tôn vinh giá trị văn hóa, vừa là biểu tượng gắn liền với lịch sử và tâm thức người Hà Nội.