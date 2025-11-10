'Cậu Vàng' được lập kênh TikTok riêng, không bị ép gặp khách

Chú chó Tam, được ví như "Cậu Vàng" trong game "Quán phở anh Hai", hiện có kênh mạng xã hội riêng. Chủ quán khẳng định chỉ để Tam xuất hiện theo ý muốn, không ép ra gặp khách.

Khách hàng sờ đầu, chụp ảnh check-in cùng "Cậu Vàng" Tam, tối 5/11. Ảnh: Trần Hiền.

Nhờ sức hút của "Cậu Vàng" Tam, quán nướng nhỏ ở ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) những ngày gần đây luôn đông kín khách. Quán thậm chí phải ra thông báo ngừng nhận đặt bàn trước và dừng quay video làm nội dung (content) trong quán.

Tam được chủ lập kênh TikTok riêng với hơn 25.000 người theo dõi và gần 600.000 lượt thích, tính đến ngày 10/11. Chủ quán cho biết chú chó chỉ xuất hiện chốc lát vào buổi tối, không gọi xuống chơi với khách.

"Tam chỉ xuống khoảng 5-10 phút để đi vệ sinh, khách đến quán có thể gặp may được nhìn thấy chú", dòng thông báo của quán nướng.

Động thái này nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, bởi việc để Tam nghỉ ngơi là hợp lý trong bối cảnh quán ngày càng đông khách.

Chú chó Tam được nhận xét giống "Cậu Vàng" trong game "Quán phở anh Hai". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, quán đã phải đăng thông báo đề nghị khách dừng quay phim, chụp ảnh làm nội dung mạng xã hội. Từ khi Tam nổi tiếng, rất nhiều reviewer và KOL đến quay video, ảnh hưởng đến sinh hoạt của quán, của Tam và cả hàng xóm.

"Chúng tôi biết ơn sự yêu quý, nhưng nếu đến chỉ để quay content thì xin phép từ chối", chủ quán thông báo.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ quán Nguyễn Xuân Minh cho biết quán hoạt động theo phong cách gia đình, mở cửa từ 18h đến nửa đêm, chuyên các món nướng. Trước khi Tam nổi tiếng, quán đã có lượng khách ổn định. Anh chỉ đăng vài tấm hình vui, không ngờ lại được quan tâm đến vậy.

Chú chó trở thành "ngôi sao 4 chân", hút khách đến quán nướng những ngày qua. Ảnh: Trần Hiền.

Tam là chó cái, 4 tuổi, nặng khoảng 22-23 kg, thuộc giống bull terrier - dòng chó sục bò khá phổ biến nhưng hiếm gặp ở Việt Nam. Bộ lông pha nâu trắng cùng đầu hình quả trứng và dáng tròn trịa khiến nhiều người nhầm là giống corgi.

Ngoại hình đặc trưng này khiến Tam được ví như "Cậu Vàng" trong tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (Quán phở anh Hai) đang gây sốt trên mạng xã hội. Cơn sốt từ trò chơi lan nhanh đến mức nhiều người tạo các "quán phở anh Hai" giả trên Google Maps, thu hút hàng nghìn bình luận và đánh giá như thể quán có thật.

Trong bối cảnh đó, chú chó Tam trở thành biểu tượng ngoài đời thực của "Cậu Vàng", thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, xếp hàng cả tiếng chỉ để chụp ảnh cùng "ngôi sao 4 chân".