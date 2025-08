Xuống hầm trú bom ăn lẩu giữa nắng nóng 40 độ C ở Trung Quốc

Sau một tuần đỉnh nhiệt đạt 40 độ C, Trùng Khánh đã nâng cảnh báo nắng nóng lên mức cao nhất - báo động đỏ - vào hôm 31/7. Dự báo, 21/38 quận của thành phố này sẽ đạt nhiệt độ lên tới 43 độ C. Thậm chí, nhiệt độ đỉnh điểm vào chủ nhật được dự kiến sẽ chạm mốc 44 độ C.