Yaris Cross khơi dậy phong cách, tôn vinh phụ nữ hiện đại

Thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại, cảm giác lái vừa đủ - Yaris Cross hội tụ đầy đủ yếu tố chinh phục phái đẹp, giúp các cô nàng tự tin cầm lái và thể hiện cá tính.

Ôtô gắn liền tốc độ và sự mạnh mẽ. Do đó, trước đây phương tiện này thường được gắn với hình ảnh nam tính, phóng khoáng của phái mạnh. Song, những năm gần đây, các hãng xe ngày càng chú trọng vào khách hàng nữ và tung ra những mẫu xe phù hợp. Theo khảo sát của Carwow, phái đẹp đặc biệt quan tâm đến yếu tố an toàn của chiếc xe, với 58% phụ nữ được khảo sát lựa chọn đây là ưu tiên khi mua xe. Ngoài ra, khách hàng nữ cũng đặc biệt chú ý đến cốp rộng để chứa nhiều đồ dùng, chi phí vận hành tiết kiệm cũng như thiết kế đẹp.

Trên thị trường hiện nay, Yaris Cross là phương án đáp ứng các tiêu chí trên. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ 2 tháng sau khi ra mắt tại Việt Nam, dòng xe này vào top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Theo công bố của Toyota Việt Nam, tính riêng trong tháng 8/2025, mẫu xe này tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của công ty với 1.012 chiếc được bán ra. Đây là minh chứng cho sức hút bền bỉ của mẫu SUV hạng B từ Toyota.

Yaris Cross là mẫu xe tiêu biểu cho tính “trẻ hóa” trong danh mục sản phẩm của Toyota. Dòng xe này mang hơi thở tương lai với đường nét hiện đại, phù hợp những người trẻ năng động. Theo tiết lộ của Lance Scott - Tổng giám đốc phụ trách thiết kế tại Toyota ED2 studio, đơn vị đảm nhiệm phần diện mạo của Yaris Cross - nguồn cảm hứng về thiết kế ngoại hình mẫu xe này đến từ hình ảnh viên kim cương.

“Khi bắt đầu phác thảo ý tưởng cho phần ngoại thất, hình ảnh viên kim cương liên tục hiện ra trong suy nghĩ của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đặt ra cụm từ ‘Nimble Diamond’ - vừa biểu thị vẻ cứng cáp, mạnh mẽ, cao cấp của kim cương, vừa kết hợp sự nhanh nhẹn và cảm giác lái thú vị mà chúng tôi cảm thấy chiếc xe cần truyền tải”, ông chia sẻ.

Theo đó, đội ngũ thiết kế của Toyota khéo léo “cắt gọt” phần thân để khi nhìn từ trên xuống, chiếc xe có tạo hình như khối kim cương. Xe sở hữu đường nét thu hút ánh nhìn, từ cụm đèn trước tới đèn sương mù. Phần đầu xe tạo hình vững chãi cùng lưới tản nhiệt hình thang kết hợp mắt lưới đan xen thẩm mỹ, kết hợp đèn pha sắc nét, góc cạnh, tạo nên điểm nhấn khi nhìn từ phía trước.

Yaris Cross là mẫu xe được thiết kế nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển đô thị, kể cả trong những tình huống giao thông đông đúc. Khoảng sáng gầm xe 210 mm cùng bán kính quay vòng tối thiểu 5,2 m - ngắn nhất phân khúc - cũng chính là những điểm cộng giúp phái đẹp tự tin cầm lái di chuyển trên nhiều cung đường.

Nếu vẻ ngoài thu hút bởi đường nét cá tính, thì nội thất của Yaris Cross lại gây ấn tượng với triết lý lấy người dùng làm trung tâm. Trước tiên, Yaris Cross ghi điểm với không gian rộng rãi và tiện nghi hàng đầu phân khúc, với khoảng cách lớn giữa 2 hàng ghế. Chiều dài cơ sở 2.620 mm của xe được đánh giá là nhỉnh hơn phần lớn đối thủ. Khoang hành lý cũng là điểm cộng với thể tích lớn (466 L), đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn chuyến đi xa. Khi gập hàng ghế sau, không gian chứa đồ càng trở nên linh hoạt và rộng rãi, giúp người dùng thoải mái đựng đồ thể thao hay đồ shopping.

Khoang lái hướng về người sử dụng với phần taplo phân chia khu vực rõ ràng, bảng điều khiển trung tâm tích hợp màn hình giải trí, điều hòa hay cần số đều thuận tiện trong tầm tay sử dụng.

Chị Thùy Linh (Hà Nội), khách hàng sử dụng Yaris Cross HEV từ tháng 6/2024, chia sẻ: "Yaris Cross phù hợp người yêu thích sự mới mẻ như tôi. Nội thất xe được thiết kế hiện đại, tiện nghi và rộng rãi, mang đến trải nghiệm thoải mái. Ngoại thất xe trẻ trung, năng động khiến tôi rất hài lòng khi lựa chọn".

Là chiếc xe phù hợp với phái đẹp, giá trị nổi trội của Yaris Cross tất nhiên không chỉ đến từ thiết kế. Mẫu xe sở hữu loạt tính năng phù hợp người dùng thế hệ mới như gập gương khi mở, khóa xe; mở cửa thông minh bằng cảm biến trên tay nắm phía trước; mở cốp rảnh tay (đá cốp) cũng như kính trần toàn cảnh trên bản hybrid. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện ở các dòng xe cao cấp, giúp Yaris Cross tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trong phân khúc SUV hạng B.

Phụ nữ thường chú trọng đến cảm giác lái vừa đủ, chiếc xe đó không cần quá “bốc” nhưng phải đảm bảo di chuyển thanh thoát trên đường phố. Giá trị đó có thể tìm thấy ở Yaris Cross. Xe sử dụng động cơ 2NR-VEX, dung tích 1.496 cc và công suất 105 mã lực, kết hợp mô tơ điện 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Sự kết hợp mượt mà giữa động cơ xăng và điện không chỉ mang lại khả năng tăng tốc êm ái mà còn giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, đáp ứng được cả 2 nhu cầu cảm giác lái hứng khởi và tiết kiệm nhiên liệu.

Về công nghệ an toàn, Yaris Cross được trang bị đầy đủ gói Toyota Safety Sense (TSS) gồm cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA và LTA), đèn chiếu xa tự động (AHB), điều khiển hành trình chủ động (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) và kiểm soát vận hành chân ga (PMC). Xe cũng được tích hợp các tính năng hỗ trợ lái như camera toàn cảnh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí.

Tất nhiên, công nghệ không thể thay thế con người khi điều khiển phương tiện giao thông, nhưng nếu có sự hỗ trợ, việc lái xe cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, điều này sẽ giúp người cầm lái và hành khách cảm thấy yên tâm trên mọi hành trình.

Chị Thùy Linh đặc biệt đánh giá cao gói trang bị TSS trên Yaris Cross: “Hệ thống an toàn của xe được trang bị vừa đủ, giúp tôi cảm thấy yên tâm khi cầm lái. Các tính năng này rất tiện dụng, ví dụ có xe phía sau định vượt lên, tín hiệu sẽ phát để nhắc nhở, giúp tôi không mất tập trung và có thể xử lý tình huống tốt nhất”.

Với Yaris Cross, phái đẹp tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính, công nghệ và sự linh hoạt. Không chỉ là chiếc xe phục vụ di chuyển, Yaris Cross còn là tuyên ngôn phong cách sống hiện đại - nơi chất riêng được thể hiện qua từng chi tiết thiết kế, nơi công nghệ đồng hành cùng sự an toàn và mỗi hành trình ngập tràn hứng khởi. Thông qua đó, Toyota trao cho phái đẹp bạn đồng hành mạnh mẽ, bền bỉ và thời thượng để tự tin dạo phố mỗi ngày.