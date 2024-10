Yêu cầu 'bệnh hoạn' với các cô gái dự tiệc thác loạn của Diddy

Sean "Diddy" Combs có rất nhiều yêu cầu kỳ quái đối với những phụ nữ tham dự các bữa tiệc tình dục "Freak Off" của mình.

Diddy đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc với dàn sao nổi tiếng trong những năm qua.

Một người lập kế hoạch bữa tiệc đã nói với The New York Post rằng cô luôn để một chiếc cân trong xe để đảm bảo không có khách nữ nào nặng hơn 63,5 kg.

"Chúng tôi sẽ cân thử, nếu cần thiết", người tổ chức đã làm việc với Diddy vào năm 2004 và 2005, cho biết đồng thời yêu cầu được giấu tên. "Các cô gái phải trẻ và nóng bỏng, vì vậy tôi luôn có một chiếc cân trong trường hợp cần chắc chắn. Con số giới hạn là 63,5 kg, nhưng nếu cô gái thực sự cao, thì sẽ có một chút cân nhắc".

Theo lệnh của Diddy, có một số yêu cầu khác: "Không có mỡ thừa, không có làn da sần sùi. Không xỏ khuyên hoặc xăm hình quá nhiều. Không được cắt tóc ngắn. Và các cô gái phải trẻ trung và nóng bỏng".

Ngay cả quy định về trang phục cũng rất nghiêm ngặt: "Không quần. Không quần jeans. Không giày bệt. Mọi cô gái đều phải mặc váy dự tiệc, tốt nhất là rất ngắn, vừa đủ để che mông và không dài quá giữa đùi. Khoe rãnh ngực. Và tất cả đều phải đi giày cao gót".

Không hỏi tuổi

Nguồn tin cho biết có một điều mà ban tổ chức không bao giờ hỏi đến, đó là độ tuổi của các cô gái.

"Đừng hỏi là đừng nói. Vào thời điểm đó, bản thân tôi còn rất trẻ và tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi không hỏi tuổi của họ vì luật uống rượu", nguồn tin cho biết. "Tôi không bao giờ ở lại Freak Off và không biết rằng những cô gái này được mong đợi quan hệ tình dục với mọi người".

Diddy đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Nguồn tin thứ hai - một vũ công biểu diễn tại bữa tiệc sau lễ trao giải VMAs năm 2005 của Combs - nói rằng cô được trả 250 USD để nhảy tại sự kiện chính thống, nhưng được thông báo rằng sẽ có thêm 1.000 USD nếu cô đến nhà Diddy để nhảy thêm sau đó.

"Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám, nên đã không đi. Nhưng những cô gái khác đã đi, và sau đó thực sự không muốn nói về những gì đã xảy ra ở đó", cô nói, lưu ý rằng khi đó mình mới 20 tuổi.

The New York Post đã xem hơn 20 video về các bữa tiệc ồn ào, có vẻ như là cảnh quay về Freak Off gắn liền với các sự kiện chính thống như VMAs hoặc Super Bowl. Trong các video, những người phụ nữ phù hợp với mô tả có thể được nhìn thấy đang quan hệ tình dục với đàn ông khi Combs dường như đang theo dõi ở phía sau. Trong một video, có vẻ như chính Combs đã tham gia vào hành động này, cầm máy quay theo góc nhìn của ông ta.

Clip về tiệc thác loạn

Mô tả phù hợp với những cáo buộc tương tự được đưa ra vào đầu tháng này. Trong một vụ kiện, một người phụ nữ cáo buộc Diddy và một người nổi tiếng đã cưỡng hiếp cô khi cô mới 13 tuổi sau lễ trao giải VMAs năm 2000 tại Radio City Music Hall ở New York.

Ngoài ra, luật sư Tony Buzbee ở Texas đã tiết lộ một làn sóng người tố cáo mới - bao gồm một người khi đó mới 9 tuổi - đang có kế hoạch kiện ông trùm âm nhạc với cáo buộc lạm dụng và bóc lột tình dục.

Combs đã nhiều lần phủ nhận. Các luật sư của ông đã phủ nhận những cáo buộc mới nhất trong một tuyên bố. "Tại tòa, sự thật sẽ thắng thế, rằng ông Combs chưa bao giờ tấn công tình dục bất kỳ ai - người lớn hay trẻ vị thành niên, đàn ông hay phụ nữ".

Tiệc thác loạn của Diddy được cho có nhiều yêu cầu kỳ lạ với phụ nữ.

Các viên chức liên bang đã đột kích hai ngôi nhà của Diddy vào tháng 3, thu giữ hàng trăm video tiệc thác loạn, 1.000 chai dầu trẻ em và chất bôi trơn. Trong một tuyên bố, Văn phòng Luật sư Mỹ cáo buộc rằng các bữa tiệc tình dục không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận.

Theo cáo buộc chống lại Combs, hành vi lạm dụng tình dục phụ nữ của ông bao gồm việc ép buộc họ quan hệ tình dục thường xuyên, kéo dài nhiều ngày, một số trong số này đã bị "chuyển qua biên giới tiểu bang".

Các tài liệu cho biết "tiệc Freak Off là những màn biểu diễn tình dục phức tạp do ông ta sắp xếp, đạo diễn và thường được ghi lại bằng thiết bị điện tử".

"Để đảm bảo có người tham dự Freak Off, Combs đã sử dụng bạo lực, đe dọa, và tận dụng quyền lực của mình đối với các nạn nhân - quyền lực mà hắn có được thông qua việc lấy và phân phối ma túy cho họ, lợi dụng sự hỗ trợ tài chính của hắn cho họ và đe dọa cắt đứt nguồn hỗ trợ đó, cũng như kiểm soát sự nghiệp của họ", các nhà chức trách cáo buộc.

Không rõ liệu các video mà The New York Post đã xem có phải là một phần trong vụ án của chính quyền liên bang hay không.

Diddy đã bị buộc tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm. Ngoài các cáo buộc, ông trùm âm nhạc còn phải đối mặt với vô số vụ kiện dân sự khác. Người này không nhận tội và nói rằng hành động tại Freak Off là có sự đồng thuận. Các luật sư của ông đã không trả lời yêu cầu bình luận của The New York Post.