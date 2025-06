YouTuber 'chú lùn' bị nhầm là trẻ con, tăng vọt thêm 20 cm sau 2 năm

YouTuber Mao Đệ mang hình hài như trẻ 7 tuổi do mắc bệnh hiếm. Không chấp nhận số phận, anh vẫn nỗ lực điều trị để cao thêm ít nhất 20 cm.

Nguyễn Văn Dũng, 23 tuổi, được cộng đồng mạng biết đến với cái tên "Mao Đệ" - YouTuber ẩm thực có gần 4 triệu người theo dõi. Ảnh: Tam Mao TV/Facebook.

Nguyễn Văn Dũng, 23 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Mao Đệ" - YouTuber chuyên về ẩm thực sở hữu gần 4 triệu lượt theo dõi. Dù ở tuổi trưởng thành, Dũng có vóc dáng nhỏ nhắn như một đứa trẻ 7 tuổi với chiều cao khoảng 1m20. Ngoại hình đặc biệt cùng lối thể hiện tự nhiên giúp anh tạo dấu ấn trong loạt video hài hước, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Nỗ lực tăng chiều cao ở tuổi 23

Khi 17 tuổi, mẹ từng đưa Dũng đến bệnh viện tuyến trung ương để tìm cách cải thiện chiều cao. Nhưng thời điểm ấy đã quá muộn. Bác sĩ cho biết cơ thể gần như không còn khả năng đáp ứng điều trị. Chi phí điều trị chuyên sâu ở nước ngoài cũng vượt xa khả năng tài chính của gia đình. Không còn cách nào khác, mẹ con anh đành chấp nhận số phận.

Nhưng sâu trong lòng, Dũng chưa bao giờ từ bỏ khát khao được cao lớn và lập gia đình như bao người đàn ông khác. Ở tuổi 23, khi đã có thể tự lập về tài chính, anh quyết định đi khám chuyên sâu tại một cơ sở nam học uy tín. Người trực tiếp thăm khám cho Dũng là bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, thành viên Hội nam học Mỹ, Hội y học Giới tính Việt Nam.

"Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy Dũng mắc chứng lùn tuyến yên - một bệnh rối loạn hiếm gặp, với tỷ lệ dưới 1/10.000 dân. Không chỉ vậy, nam thanh niên còn mắc suy sinh dục do suy bán phần thùy trước tuyến yên. Đây là tình trạng tuyến yên - cơ quan điều khiển các hormone tăng trưởng và hormone sinh dục - không hoạt động đúng cách, khiến quá trình phát triển cơ thể bị đình trệ cả về chiều cao lẫn dậy thì", bác sĩ Hưng nói với Tri Thức - Znews.

Theo bác sĩ Hưng, tùy vào giai đoạn phát bệnh, suy tuyến yên có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nếu khởi phát từ thời kỳ bào thai, trẻ sẽ chậm phát triển vận động, không phát dục, thấp lùn toàn diện.

Nếu mắc ở tuổi tiền dậy thì, quá trình dậy thì sẽ dở dang, cơ thể không phát triển trọn vẹn. Trường hợp xảy ra sau dậy thì, người bệnh có thể rơi vào tình trạng "thiến sinh học" - các cơ quan sinh dục teo dần, mất khả năng sinh sản và lão hóa sớm.

Với Dũng, bác sĩ Hưng chỉ định liệu pháp hormone thay thế toàn diện. Phác đồ này dựa trên nguyên tắc: thiếu hormone nào thì bổ sung hormone đó. Bên cạnh việc tiêm hormone, anh còn được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc biệt, luyện tập thể chất và sinh hoạt khoa học.

"Kỳ tích" sau 2 năm

Sau 3 đến 6 tháng điều trị, cơ thể Dũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Vóc dáng rắn rỏi hơn, chiều cao tăng dần. Sau 9 tháng, nhiều người không còn nhận ra "Mao Đệ", kể cả người quen mà lâu ngày không gặp, thậm chí cho rằng anh là "Mao Đệ giả".

Kiên trì sau 2 năm điều trị, Dũng đã cao thêm 20 cm, đạt mốc 1m40. Đây là chiều cao có thể vẫn khiêm tốn với người bình thường, nhưng là một "kỳ tích" với bệnh nhân lùn tuyến yên như anh.

Dũng cao thêm 20 cm sau 2 năm điều trị. Ảnh: BSCC.

Bên cạnh đó, các cơ quan sinh dục cũng phát triển tương ứng. Hiện nay, anh vẫn tiếp tục điều trị theo phác đồ chuyên biệt nhằm kéo dài giai đoạn phát triển chiều cao trước khi dậy thì hoàn toàn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Dũng. "Nhiều bệnh nhân lùn tuyến yên thường tự ti, ngại đi khám để bệnh tiến triển quá lâu, có những người đến tận gần 40 tuổi mới đến khám. Lúc đó, cấu trúc xương đã lão hóa và rất khó có thể cải thiện chiều cao cũng như phát triển các cơ quan khác trong cơ thể", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Thực tế, khi đã qua 18 tuổi, những người bệnh này thường tìm đến chuyên khoa nam học để điều trị các vấn đề về dậy thì, tình dục, vô sinh. Vì vậy, họ thường được điều trị theo hướng tập trung phát triển chức năng tinh hoàn, dẫn đến chiều cao tăng ít, cơ thể phát triển không đồng bộ, theo kiểu "chín ép".

Một rào cản khác là chi phí điều trị. Các loại hormone thay thế rất đắt đỏ, chưa kể bệnh lý này còn hiếm gặp, việc chẩn đoán và theo dõi cũng đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu.

"Phát hiện sớm và tiếp cận với bs chuyên khoa sâu là yếu tố then chốt để điều trị hiệu quả", bác sĩ Hưng nhấn mạnh. Nếu được can thiệp đúng thời điểm, người suy sinh dục và thấp lùn do suy tuyến yên vẫn có thể đạt chiều cao, vóc dáng và chức năng sinh dục gần như bình thường.

Nhưng nếu chậm trễ, họ sẽ đối mặt với những giới hạn lớn về thể chất lẫn tinh thần, điều mà không loại hormone nào có thể bù đắp hoàn toàn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thẳng thắn chia sẻ nhiều phụ huynh chỉ đưa con đi khám khi con đã thấp bé kéo dài suốt 3-4 năm, bỏ lỡ giai đoạn phát triển quan trọng. Khi ấy, họ mới lo lắng tìm đến bác sĩ với mong muốn con "cao lên nhanh chóng", nhưng thời điểm vàng để can thiệp đã trôi qua.

Theo bác sĩ Hưng, phát triển chiều cao giống như trồng cây, cần chăm sóc từ sớm, đều đặn và đúng cách. "Không thể hôm nay quên tưới nước mà ngày mai mong cây đâm chồi, kết trái", ông ví von.

Ông khuyến nghị phụ huynh nên thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng của trẻ theo từng độ tuổi. Giai đoạn tăng trưởng mạnh thường diễn ra rất nhanh, nếu chậm trễ 1-2 năm, cơ hội để cải thiện chiều cao có thể gần như không còn.

Đặc biệt, 1.000 ngày đầu đời (từ khi mang thai đến lúc trẻ 2 tuổi) là "cửa sổ vàng" không thể bỏ lỡ. Đây là giai đoạn chiều cao và thể chất phát triển vượt trội, quyết định lớn đến tầm vóc sau này. Nếu lơ là giai đoạn này, dù sau đó có dùng sữa tốt, bổ sung thực phẩm chức năng hay thậm chí dùng hormone tăng trưởng, kết quả vẫn khó đạt được tối ưu.