10 nhà hàng fine dining tốt nhất Việt Nam 2024

Hemispheres Steak & Seafood Grill - Hà Nội. Nhà hàng này 2 năm liên tiếp có mặt trong danh sách Michelin Selected và 2 lần góp mặt trong danh sách Best of the Best của Tripadvisor (2023 và 2024). Hemispheres nổi bật với món tôm hùm Nha Trang nướng và "cocktail" gỏi hải sản theo phong cách Mỹ Latin. Đánh giá: 5/5 trong số 512 đánh giá.