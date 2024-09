11 cách làm đẹp hiệu quả từ than hoạt tính

Bạn có tin rằng từ than hoạt tính có thể có tới 11 cách làm đẹp vừa an toàn lại vô cùng hiệu quả.

Trong ngành mỹ phẩm chủ yếu là dùng than tre hoạt tính, rất sạch và lành tính, phù hợp cho mọi loại da. Chúng có kết cấu rỗng, hoạt động bằng cách thu hút điện tử, kéo các phân tử, nguyên tử và ion về phía bề mặt của nó và gắn bó với nó, quá trình này được gọi là hấp thu.

Sau đây là 11 cách sử dụng bột than tre hoạt tính giúp bạn làm đẹp toàn diện từ đầu đến chân, giúp các bạn có đầy đủ trong tay các phương pháp đơn giản nhất, dễ làm nhất và hiệu quả nhất.

1. Nước rửa mặt than hoạt tính: Pha loãng bột than tre hoạt tính (bột than chiếm khoảng 5-10%) cùng với nước muối sinh lý để rửa mặt hàng ngày, đây là sản phẩm rửa mặt tối ưu cho các bạn da mụn

2. Sữa rửa mặt và rửa tay than hoạt tính: Cách làm rất đơn giản, chỉ cần trộn bột than tre hoạt tính (bột than chiếm khoảng 10-15%) cùng với loại sữa rửa mặt bất kỳ bạn đang dùng, thoa một lượng nhỏ lên mặt và massage đều trên da, sau đó rửa sạch bằng nước và lau khô. Tương tự như vậy để rửa tay.

3. Mặt nạ trị mụn than hoạt tính: Trộn đều bột than hoạt tính, gel lô hội, nước hoa hồng, tinh dầu tràm và thoa trực tiếp hỗn hợp lên mặt. Đợi cho mặt nạ khô và cảm giác da hơi căng thì có thể rửa sạch bằng một chiếc khăn ẩm dấp nước lên mặt cho mềm rồi mới rửa sạch bằng nước.

4. Mặt nạ dưỡng da than hoạt tính: Trộn đều bột than hoạt tính, bột dưỡng, sữa tươi không đường thành hỗn hợp sệt và thoa trực tiếp hỗn hợp lên mặt. Đợi cho mặt nạ khô và cảm giác da hơi căng thì có thể rửa sạch bằng một chiếc khăn ẩm dấp nước lên mặt cho mềm rồi mới rửa sạch bằng nước.

5. Dầu gội đầu với than hoạt tính: Đầu tiên trộn baking soda và nước và sau đó thêm than hoạt tính và trộn đều, cuối cùng là trộn dầu dừa. Làm ướt tóc, sau đó thoa dung dịch lên chân tóc massage nhẹ nhàng từ 10-15 phút rồi xả lại với nước sạch. Sau đó bạn gội lại với dầu gội bình thường bạn đang có và xả sạch với nước

6. Kem đánh răng than hoạt tính: Cho muối biển và than hoạt tính vào hũ rồi trộn đều hỗn hợp khô với nhau. Đun nóng dầu dừa rồi đổ vào hỗn hợp khô, trộn đều chúng với nhau. Sau đó nhỏ 5- 6 giọt tinh dầu vào để tạo mùi.

7. Hỗn hợp tẩy da chết cho mặt, toàn thân từ than hoạt tính: Đun chảy bơ shea rồi khuấy đều với dầu thầu dầu, dầu hạt dẻ và sữa tắm trẻ em. Đợi hỗn hợp nguội bớt thì cho thêm các loại tinh dầu và khuấy đều.Ở một bát đựng khác, bạn trộn đều đường cát và than hoạt tính, rồi mới từ từ đổ hỗn hợp này vào bát chứa dầu và khuấy đều. Đựng hỗn hợp thành phẩm trong lọ nhựa hoặc thủy tinh sạch, đậy nắp kín.

8. Cao sát trùng từ than hoạt tính: Cho các loại dầu và sáp ong vào bát chịu nhiệt, chưng cách thủy đến khi sáp ong tan chảy hoàn toàn. Tắt bếp, đợi hỗn hợp nguội bớt thì cho thêm các loại tinh dầu, bột than hoạt tính và bột đất sét. Khuấy đều và đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh

Khi da bị đâm vào dằm hay bị côn trùng cắn, thoa một lượng nhỏ cao này vào vết thương và dùng băng y tế dán lại. Sau khoảng nửa ngày, bạn rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước. Dằm sẽ bị rửa trôi và vết thương sẽ chóng lành hơn.

9. Làm gel kẻ mắt với than hoạt tính: Trộn một muỗng cà phê bột than hoạt tính với 2 muỗng dầu rồi khuấy đều. Nếu hỗn hợp còn quá loãng hay quá đặc, bạn có thể bổ sung thêm than hoạt tính hoặc thêm dầu. Đổ hỗn hợp vào hộp. Khi cần tẩy sạch, bạn dùng bông thấm đẫm nước tẩy trang, áp lên mí mắt trong 5 giây rồi lau nhẹ, màu than sẽ đi sạch sẽ.

10. Làm mascara dưỡng mi bằng than hoạt tính và dầu dừa: Đầu tiên bạn cho 4 viên nén bột than hoặc lượng than tre hoạt tính tương đương vào bát thủy tinh. Cho tinh bột ngô vào bột than rồi trộn thật đều tay.

Kế đó cho thêm 3 – 4 giọt dầu dừa nguyên chất vào tinh bột ngô và bột than đã trộn. Sau đó trộn lại hỗn hợp này thật nhuyễn. Tiếp đến bạn thêm vào hỗn hợp nước đóng chai và khuấy đều. Sau đó, đổ hỗn hợp vào lọ mascara và chờ một giờ.

11. Khử mùi hôi trong giày: Cho 1 lượng nhỏ than hoạt tính vào túi vải và bỏ vào trong giày khi không sử dụng. Với khả năng khử mùi vượt trội, than hoạt tính cũng được ứng dụng trong khử mùi hôi giày dép.