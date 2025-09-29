11 thức uống giúp 'đánh bay' mỡ nội tạng, thanh lọc cơ thể

Ngoài chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, việc chọn đúng đồ uống mỗi ngày có thể giúp bạn “đốt mỡ” từ bên trong, thanh lọc cơ thể và giúp cho làn da rạng rỡ.

Ảnh: Vietnam+.

Mỡ nội tạng không lộ rõ bên ngoài nhưng lại là “kẻ thù thầm lặng,” làm tăng nguy cơ mắc tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và ung thư. Nhưng bạn có biết rằng ngoài chế độ ăn và tập luyện, việc lựa chọn các loại thức uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mỡ nội tạng, cải thiện vóc dáng và sức khỏe tổng thể?

Hãy khám phá ngay top 11 thức uống vừa ngon vừa hỗ trợ giảm mỡ nội tạng an toàn sau đây.

Mỡ nội tạng - mối nguy hiểm thầm lặng

Mỡ nội tạng khác hẳn mỡ dưới da - loại mỡ bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó nằm sâu trong khoang bụng, bao quanh gan, thận, ruột và các cơ quan nội tạng khác.

Không chỉ gây tăng viêm trong cơ thể, mỡ nội tạng còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp khi ngủ, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ, và giảm khả năng sinh sản ở cả nam và nữ. Vì vậy, kiểm soát mỡ nội tạng là một bước quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

Top 11 thức uống diệt mỡ nội tạng

Ngoài ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, lựa chọn thức uống phù hợp sẽ giúp hỗ trợ giảm mỡ nội tạng nhanh chóng và bền vững. Chúng ta có thể chia các loại thức uống thành ba nhóm chính gồm trà, nước ép/nước hạt và detox.

Nhóm trà - thức uống hỗ trợ đốt mỡ và thư giãn

1. Trà xanh

Trà xanh.

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là EGCG, giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ nội tạng. Uống trà xanh đều đặn không chỉ hỗ trợ giảm cân mà còn giúp thanh lọc cơ thể, giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tổng thể.

2. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc giàu flavonoid, kali và canxi, giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Uống vào buổi tối còn giúp thư giãn tinh thần, cải thiện giấc ngủ - một yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tích tụ mỡ nội tạng.

3. Trà gừng

Trà gừng kích thích tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và đốt cháy calo. Ngoài tác dụng giảm mỡ, trà gừng còn tăng sức đề kháng và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa.

Nhóm nước ép và nước hạt - bổ sung chất xơ và khoáng chất

4. Nước ép dưa chuột

Nước ép dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể.

Ít calo, giàu nước và chất xơ, nước ép dưa chuột giúp thanh lọc cơ thể, lợi tiểu tự nhiên và giảm tình trạng tích nước.

5. Nước ép cần tây

Nước ép cần tây giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và điều chỉnh lượng đường trong máu, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa.

6. Nước atiso

Giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, nước atiso thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và thanh lọc gan.

7. Nước đậu đen

Nước đậu đen giàu polyphenol và chất xơ, làm sạch đường ruột, cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol và ổn định đường huyết.

8. Nước yến mạch

Nước yến mạch.

Chứa nhiều chất xơ hòa tan, nước yến mạch giúp ổn định đường huyết, giảm cholesterol, duy trì cảm giác no lâu và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

9. Sữa hạnh nhân không đường

Ít calo, giàu vitamin E và khoáng chất, sữa hạnh nhân kiểm soát cảm giác đói, giảm thèm ăn và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng.

Nhóm detox - hỗ trợ thanh lọc và đốt mỡ nhanh

10. Detox cam, cà rốt, gừng

Cam giàu vitamin C, cà rốt cung cấp beta-carotene và chất xơ, gừng tăng trao đổi chất. Sự kết hợp này giúp đốt mỡ, thanh lọc cơ thể và tăng cường miễn dịch.

Nước ép cam - cà rốt.

11. Detox dưa chuột, chanh, bạc hà

Dưa chuột thanh lọc, chanh bổ sung vitamin C và hỗ trợ gan, bạc hà cải thiện tiêu hóa. Nước detox này giúp giải độc cơ thể, hỗ trợ giảm mỡ và duy trì làn da khỏe đẹp.

Bí quyết giảm mỡ nội tạng nhanh chóng và bền vững

Ăn uống khoa học

Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, hạn chế tinh bột, đường và chất béo xấu.

Bổ sung thực phẩm giàu protein (thịt gà, cá, trứng, đậu, các loại hạt) giúp xây dựng cơ bắp và tăng cường đốt calo.

Ăn nhiều chất xơ (rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt) để no lâu, ổn định đường huyết và giảm hấp thu chất béo.

Sử dụng chất béo tốt (dầu ôliu, cá hồi, bơ) giúp giảm viêm và bảo vệ tim mạch.

Tập luyện đều đặn

Cardio: Chạy bộ, đạp xe, bơi lội giúp đốt calo nhanh.

Tập sức mạnh: Plank, tạ giúp tăng cơ, hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.

Duy trì ít nhất 30 phút mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu.

Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng

Ngủ từ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp phục hồi cơ thể và cân bằng hormone leptin kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Giữ tinh thần thư thái qua yoga, thiền, nghe nhạc hoặc các phương pháp giảm stress khác.

Với sự kết hợp giữa các loại thức uống khoa học, chế độ ăn giàu chất xơ, protein và chất béo tốt cùng tập luyện và ngủ đủ giấc, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát mỡ nội tạng, giảm cân hiệu quả và sở hữu làn da khỏe đẹp một cách bền vững.