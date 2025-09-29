Bộ Y tế yêu cầu thu hồi triệt để một lô thuốc

Kết quả kiểm nghiệm từ Quảng Trị và TP.HCM cho thấy lô thuốc Pyfaclor Kid không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cơ quan quản lý phải ban hành quyết định thu hồi trên phạm vi cả nước.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125 mg) (số đăng ký lưu hành VD-26427-17, số lô 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng 13/9/2026) do Công ty cổ phần dược phẩm Pymepharco sản xuất.

Trước đó, mẫu thuốc này được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Trị lấy tại Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Quảng Trị để kiểm tra. Kết quả cho thấy thuốc không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu tính chất và định lượng, được xác định là vi phạm mức độ 2. Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM sau đó cũng lấy mẫu bổ sung và cho kết quả tương tự.

Pyfaclor Kid là thuốc điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới mức độ nhẹ và vừa, nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng, nhiễm khuẩn da và mô mềm.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, Pymepharco phải:

Ngừng kinh doanh, biệt trữ lô thuốc bị thu hồi.

Báo cáo tình hình phân phối và gửi thông báo thu hồi đến tất cả cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám và người đã sử dụng thuốc.

Tổ chức thu hồi toàn bộ lô thuốc trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành, đồng thời xử lý, bồi thường thiệt hại và chi trả chi phí liên quan.

Gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Quảng Trị và Sở Y tế Đắk Lắk trong vòng 3 ngày sau khi hoàn tất.

Ngoài ra, cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ, nhà thuốc và bệnh viện phải dừng ngay việc kinh doanh, kê đơn, cấp phát, sử dụng lô thuốc nói trên, đồng thời phối hợp hoàn trả cho đơn vị cung cấp. Người dân nếu đang sử dụng thuốc Pyfaclor Kid thuộc lô 410923 cần ngừng sử dụng và trả lại nơi đã mua.

Sở Y tế Quảng Trị, Đắk Lắk cùng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi, xử lý thuốc và công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.