Tin mừng cho người thích ăn dứa

Bạn có thể tăng cường miễn dịch, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch bằng cách nhâm nhi một cốc nước ép dứa thường xuyên.

Nước ép dứa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Healthline.

Nước ép dứa không chỉ là thức uống nhiệt đới thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tổng thể. Giàu vitamin C và vitamin nhóm B, các khoáng chất như mangan và kali, cùng các chất chống oxy hóa như bromelain, nước ép dứa hỗ trợ nhiều chức năng cơ thể.

Giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào

Theo India Times, nước ép dứa giàu polyphenol, nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Chất chống oxy hóa không chỉ chống lại các gốc tự do mà còn hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như nước ép dứa có thể giúp giảm viêm, bảo vệ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Cung cấp nước và chất điện giải

Nước ép dứa chứa khoảng 85% là nước, có tác dụng cung cấp nước rất tốt. Nó cũng chứa các chất điện giải thiết yếu như kali, canxi và magiê, giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể và ngăn ngừa mất nước.

Việc duy trì đủ nước rất quan trọng đối với năng lượng, sức khỏe làn da và chức năng trao đổi chất nói chung, khiến nước ép dứa trở thành lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là ở những vùng khí hậu nóng hoặc sau khi tập thể dục.

Tăng cường miễn dịch tự nhiên

Nước ép dứa chứa vitamin C, vitamin B, đồng, mangan và bromelain, tất cả đều đóng vai trò tăng cường hệ miễn dịch. Bromelain, loại enzyme tiêu hóa tự nhiên có trong dứa, giúp giảm viêm và tăng cường chức năng miễn dịch. Uống nước ép dứa thường xuyên hỗ trợ cơ chế phòng vệ của cơ thể, giúp chống lại nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Uống nước ép dứa thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, vitamin B trong nước ép dứa giúp tim hoạt động hiệu quả, trong khi bromelain có thể làm giảm fibrin, loại protein liên quan đến sự hình thành cục máu đông và mô sẹo trong tim.

Bằng cách cải thiện lưu lượng máu, nước ép dứa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, khiến nó trở thành một sự bổ sung tự nhiên và bổ dưỡng cho chế độ ăn uống lành mạnh cho tim.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật của nước ép dứa là bromelain, loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa protein. Bromelain phân hủy protein thành các phân tử nhỏ hơn, giúp cơ thể dễ hấp thụ. Nó cũng giúp giảm các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa như đầy hơi và chướng bụng. Bổ sung nước ép dứa vào chế độ ăn uống có thể cải thiện hiệu quả tiêu hóa tổng thể và sức khỏe đường ruột.

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Nước ép dứa giàu vitamin C và chất chống oxy hóa như beta-carotene, giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương oxy hóa và các tình trạng liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Sử dụng thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe mắt nói chung và duy trì thị lực tốt theo thời gian.

Uống nước ép dứa giúp giảm viêm ở các mô mắt, cải thiện chức năng võng mạc, ngăn ngừa hình thành đục thủy tinh thể và bảo vệ chống lại tổn thương do ánh sáng gây ra, góp phần mang lại sự rõ nét thị giác lâu dài và sự thoải mái cho mắt.