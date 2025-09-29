3 loại đồ uống hại phổi cần tránh xa

Một số đồ uống như nước ngọt có ga, rượu bia hay cà phê có thể gây kích ứng phổi, khiến người mắc vấn đề về phổi càng tiến triển nặng hơn.

Nhiều loại nước quen thuộc hàng ngày có thể kích ứng phổi, không tốt cho người mắc bệnh phổi. Ảnh: Shutterstock.

Nếu đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng lớn đến cảm giác và triệu chứng bệnh. Bằng cách khiến phổi khó thực hiện chức năng của mình, một số loại đồ uống thực sự có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng COPD như khó thở, ho và mệt mỏi.

Để cảm thấy khỏe hơn và giảm nguy cơ mắc đợt bùng phát COPD, người bệnh nên hạn chế hoặc tránh một số đồ uống kích thích dưới đây, theo Everyday Health.

Đồ uống có ga

Tránh uống soda, nước khoáng có ga và các loại đồ uống có ga khác khi bị COPD. Chúng chứa carbon dioxide, gây đầy hơi và chướng bụng, khiến việc thở trở nên khó khăn hơn.

Tiến sĩ MeiLan Han, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Đại học Michigan ở Ann Arbor (Mỹ), cho biết khoang ngực và khoang dạ dày có khoảng không gian cố định. Theo thời gian, phổi của bệnh nhân COPD có xu hướng giữ lại không khí và khí, trở nên phì đại và chiếm nhiều không gian hơn.

"Khi bệnh nhân ngày càng bị căng phồng quá mức, họ sẽ ngày càng nhạy cảm với tình trạng đầy hơi vì điều này ảnh hưởng đến khả năng thở của họ", tiến sĩ Han giải thích.

Nếu dạ dày giãn nở do quá nhiều khí, nó sẽ chèn ép cơ hoành - cơ hô hấp chính - và cản trở chức năng của cơ hoành, gây khó thở. Vì vậy, thay vì uống đồ uống có ga, Han khuyên bạn nên bổ sung nước bằng nước lọc, trà thảo mộc và nước ép không ga.

Rượu bia

Nghiên cứu được đăng trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho thấy uống nhiều rượu bia có liên quan đến việc tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm viêm phổi, nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Điều này có thể là do rượu bia có thể làm suy yếu phản ứng miễn dịch.

Theo Cleveland Clinic, uống quá nhiều rượu cũng có thể làm chậm nhịp thở và khiến việc ho ra đờm trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, rượu bia tương tác với các loại thuốc bạn đang dùng, đặc biệt là steroid đường uống.

Lý do khác để hạn chế bia, rượu và cocktail khi bị COPD là những đồ uống này có xu hướng khiến người bệnh no mà không cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng.

Cà phê

Nếu bạn dễ bị trào ngược axit - còn gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) - tốt nhất là nên tránh bất kỳ loại thực phẩm nào có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Theo tiến sĩ Jorge Mercado, Giám đốc khoa Phổi tại Bệnh viện NYU Langone ở Brooklyn, nhiều người mắc COPD cũng mắc GERD và việc mắc cả hai bệnh này có thể làm phức tạp thêm các triệu chứng COPD.

Lý do là khi axit dạ dày trào ngược lên thực quản, đôi khi nó có thể tràn vào phổi, gây hít sặc. Điều này dẫn đến tổn thương mô phổi, gây ho và khò khè, gây nhiễm trùng phổi, bao gồm cả viêm phổi. "Vì vậy, khi bạn mắc các bệnh lý hô hấp, việc kiểm soát tình trạng trào ngược axit là rất quan trọng", tiến sĩ Mercado khuyến cáo.

Nếu bạn bị GERD, hãy lưu ý và tránh bất kỳ tác nhân kích thích tiềm ẩn nào. Đối với nhiều người, những tác nhân này bao gồm cà phê, trà chứa caffeine, rượu, chocolate, soda, bạc hà, đồ chiên hoặc đồ cay, sốt cà chua và nước ép cam quýt.