Một thao tác giúp ngành y tế giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí

Việc liên thông và tái sử dụng kết quả xét nghiệm y học không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh mà còn tiết kiệm cho xã hội tới 600 tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều bệnh lớn chấp nhận kết quả xét nghiệm hợp lệ từ cơ sở y tế khác. Ảnh: Freepik.

Ngày 29/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025” tại TP.HCM. Bộ Y tế nhấn mạnh việc liên thông và tái sử dụng kết quả xét nghiệm không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán mà còn giúp tiết kiệm cho xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết theo ước tính, nếu chỉ cần tái sử dụng 1-2% số xét nghiệm cận lâm sàng, hệ thống y tế có thể tiết kiệm ít nhất từ 300 đến 600 tỷ đồng mỗi năm.

"Con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi ngành y tế triển khai đồng bộ việc quản lý chất lượng và liên thông kết quả xét nghiệm", ông Đức nói.

Không chỉ giúp giảm chi phí, người bệnh cũng bớt phiền hà khi chuyển viện, không phải lặp lại các xét nghiệm tốn kém và mất thời gian như máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh.

Bộ Y tế cho biết việc liên thông kết quả xét nghiệm mang lại nhiều lợi ích. Người bệnh sẽ tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi và không cần làm lại xét nghiệm khi tái khám hay chuyển viện. Về phía bác sĩ, họ có thể dễ dàng truy cập lịch sử xét nghiệm qua hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó hỗ trợ chẩn đoán chính xác và theo dõi điều trị liên tục. Với hệ thống y tế, cơ chế này giúp giảm gánh nặng cho Quỹ BHYT, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thực hiện Quyết định 316/QĐ-TTg, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ban hành tiêu chí chất lượng xét nghiệm, đào tạo hàng trăm đánh giá viên, tập huấn cho gần 30.000 nhân viên y tế.

Đến nay, cả nước có hơn 3.000 phòng xét nghiệm, trong đó gần 500 đơn vị đã được chuẩn hóa và công khai kết quả.

Trên cơ sở chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm, nhiều bệnh viện đã bắt đầu triển khai liên thông và tái sử dụng kết quả từ các cơ sở y tế khác. Nhờ vậy, người bệnh tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian khi đi khám, điều trị.

Ông Hà Anh Đức chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Theo báo cáo, một số đơn vị đạt tỷ lệ rất cao như Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều sử dụng lại 100% kết quả xét nghiệm hợp lệ từ cơ sở khác; Bệnh viện Hữu Nghị cũng đạt 100%; Bệnh viện Nhi Đồng 1 đạt 95%; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hơn 85%; Bệnh viện Nguyễn Trãi khoảng 80%. Các bệnh viện tuyến trung ương khác như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng đã triển khai hình thức này.

Việc công nhận và sử dụng lại kết quả xét nghiệm hợp lệ giúp giảm phiền hà, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh và góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho cả người bệnh lẫn hệ thống y tế.

Để thúc đẩy tái sử dụng kết quả xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành gần 100.000 thuật ngữ, kỹ thuật chuyên ngành dùng chung, trong đó có gần 3.000 mã cho các kỹ thuật xét nghiệm. Đây là nền tảng quan trọng để liên thông với hồ sơ bệnh án điện tử, hiện được triển khai ở khoảng 1.000 bệnh viện trên toàn quốc.

Ông Đức yêu cầu các Sở Y tế tiếp tục công khai chất lượng phòng xét nghiệm trên địa bàn, các bệnh viện tích hợp mã kỹ thuật dùng chung để kết nối dữ liệu, các trung tâm kiểm chuẩn triển khai đầy đủ chương trình ngoại kiểm, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị.

"Liên thông xét nghiệm không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là giải pháp thiết thực, giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh, cho quỹ BHYT và toàn xã hội", ông Đức nhấn mạnh.