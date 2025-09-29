Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Một thao tác giúp ngành y tế giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí

  • Thứ hai, 29/9/2025 14:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc liên thông và tái sử dụng kết quả xét nghiệm y học không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh mà còn tiết kiệm cho xã hội tới 600 tỷ đồng mỗi năm.

Nhiều bệnh lớn chấp nhận kết quả xét nghiệm hợp lệ từ cơ sở y tế khác. Ảnh: Freepik.

Ngày 29/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025” tại TP.HCM. Bộ Y tế nhấn mạnh việc liên thông và tái sử dụng kết quả xét nghiệm không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán mà còn giúp tiết kiệm cho xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết theo ước tính, nếu chỉ cần tái sử dụng 1-2% số xét nghiệm cận lâm sàng, hệ thống y tế có thể tiết kiệm ít nhất từ 300 đến 600 tỷ đồng mỗi năm.

"Con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt khi ngành y tế triển khai đồng bộ việc quản lý chất lượng và liên thông kết quả xét nghiệm", ông Đức nói.

Không chỉ giúp giảm chi phí, người bệnh cũng bớt phiền hà khi chuyển viện, không phải lặp lại các xét nghiệm tốn kém và mất thời gian như máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh.

Bộ Y tế cho biết việc liên thông kết quả xét nghiệm mang lại nhiều lợi ích. Người bệnh sẽ tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi và không cần làm lại xét nghiệm khi tái khám hay chuyển viện. Về phía bác sĩ, họ có thể dễ dàng truy cập lịch sử xét nghiệm qua hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó hỗ trợ chẩn đoán chính xác và theo dõi điều trị liên tục. Với hệ thống y tế, cơ chế này giúp giảm gánh nặng cho Quỹ BHYT, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thực hiện Quyết định 316/QĐ-TTg, Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như ban hành tiêu chí chất lượng xét nghiệm, đào tạo hàng trăm đánh giá viên, tập huấn cho gần 30.000 nhân viên y tế.

Đến nay, cả nước có hơn 3.000 phòng xét nghiệm, trong đó gần 500 đơn vị đã được chuẩn hóa và công khai kết quả.

Trên cơ sở chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm, nhiều bệnh viện đã bắt đầu triển khai liên thông và tái sử dụng kết quả từ các cơ sở y tế khác. Nhờ vậy, người bệnh tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian khi đi khám, điều trị.

xet nghiem can lam sang anh 1

Ông Hà Anh Đức chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: BTC.

Theo báo cáo, một số đơn vị đạt tỷ lệ rất cao như Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều sử dụng lại 100% kết quả xét nghiệm hợp lệ từ cơ sở khác; Bệnh viện Hữu Nghị cũng đạt 100%; Bệnh viện Nhi Đồng 1 đạt 95%; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hơn 85%; Bệnh viện Nguyễn Trãi khoảng 80%. Các bệnh viện tuyến trung ương khác như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng đã triển khai hình thức này.

Việc công nhận và sử dụng lại kết quả xét nghiệm hợp lệ giúp giảm phiền hà, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh và góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho cả người bệnh lẫn hệ thống y tế.

Để thúc đẩy tái sử dụng kết quả xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành gần 100.000 thuật ngữ, kỹ thuật chuyên ngành dùng chung, trong đó có gần 3.000 mã cho các kỹ thuật xét nghiệm. Đây là nền tảng quan trọng để liên thông với hồ sơ bệnh án điện tử, hiện được triển khai ở khoảng 1.000 bệnh viện trên toàn quốc.

Ông Đức yêu cầu các Sở Y tế tiếp tục công khai chất lượng phòng xét nghiệm trên địa bàn, các bệnh viện tích hợp mã kỹ thuật dùng chung để kết nối dữ liệu, các trung tâm kiểm chuẩn triển khai đầy đủ chương trình ngoại kiểm, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị.

"Liên thông xét nghiệm không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là giải pháp thiết thực, giúp tiết kiệm chi phí cho người bệnh, cho quỹ BHYT và toàn xã hội", ông Đức nhấn mạnh.

“Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất?”, “Làm thế nào để tôi ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh?”, “Làm thế nào để tôi vẫn giữ được minh mẫn khi già đi?”… Đó là mối quan tâm của nhiều người trong quá trình tìm phương thức để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể.

Cuốn sách Ăn lành, tập đủ, nghĩ thông minh có thể giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất, giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Những thói quen âm thầm dẫn tới ung thư vòm họng

Ung thư vòm họng tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm. Nguy cơ mắc bệnh chịu ảnh hưởng bởi thói quen, virus và yếu tố di truyền.

7 giờ trước

Loại quả giàu vitamin C số một

Với hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều khoáng chất thiết yếu, cam, ổi mang đến hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, từ củng cố hệ miễn dịch cho đến hỗ trợ tim mạch.

8 giờ trước

Loại nước uống giúp thải độc dạ dày, ngừa ung thư

Có vị hơi đắng nhưng trà xanh lại rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng miễn dịch, đào thải độc tố, cải thiện tiêu hóa, đặc biệt là hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.

10 giờ trước

Nguyễn Thuận

xét nghiệm cận lâm sàng bệnh án điện tử dữ liệu y tế liên thông xét nghiệm

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý