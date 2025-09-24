12 giờ ở An Khánh, tôi lạc vào “resort” giữa lòng TP.HCM với nghệ thuật, ẩm thực, check-in sang chảnh và những khoảng lặng tinh tế.

12 giờ ở An Khánh, tôi lạc vào “resort” giữa lòng TP.HCM với nghệ thuật, ẩm thực, check-in sang chảnh và những khoảng lặng tinh tế.

10h, ánh nắng vàng ươm phủ xuống mặt sông Sài Gòn, phản chiếu lấp lánh lên những tòa tháp kính ven bờ. An Khánh không chỉ là một phường mới sau sáp nhập, mà còn là một “tọa độ lifestyle” - nơi nhịp sống thượng lưu hòa cùng những khoảng lặng tinh tế. Dọc theo những con phố rợp bóng cây là biệt thự ven sông, nhà hàng fine-dining, boutique café, art gallery… tất cả tạo nên một bức tranh đô thị hiện đại.

Với tôi, An Khánh giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa lòng thành phố. Bạn có thể dành trọn một ngày để có nhiều trải nghiệm, cảm giác như đang lạc vào một góc check-in ở Bangkok hay khám phá một Singapore thu nhỏ, mà chẳng cần đi đâu xa.

Trong một ngày nắng đẹp, tôi quyết định dành ra 12 giờ để tận hưởng trọn vẹn hương vị An Khánh: bắt đầu từ chút rung cảm nghệ thuật buổi sáng, qua những bữa ăn trau chuốt, check-in ở những điểm đến mới mẻ, rồi khép lại bằng ly cocktail trong một không gian đủ lặng để nghe cả tiếng rót rượu.

Nằm trong khuôn viên hơn 2.000 m2, Quang San Art Museum là bản giao hưởng giữa kiến trúc Việt truyền thống và hơi thở đương đại phóng khoáng. Ngay khi bước qua cánh cổng gỗ, tôi như được đưa vào một thế giới nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi từng khoảng sáng, mảng tường, và cả những góc nhỏ đều kể một câu chuyện riêng.

Đúng dịp này, bảo tàng đang diễn ra triển lãm Những gốc rễ không ngừng vươn, kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương - cái nôi của những tên tuổi huyền thoại như Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn. Không gian trưng bày như cỗ máy thời gian đưa tôi trở lại giai đoạn 1925-1945 - thời kỳ vàng son của mỹ thuật Việt, khi tinh thần thử nghiệm táo bạo hòa quyện cùng mỹ cảm phương Đông và kỹ thuật hàn lâm châu Âu.

Giữa hàng chục tác phẩm, tôi dừng bước thật lâu trước Mona Lisa (1974) của danh họa Mai Trung Thứ. Bức tranh mực và bột màu trên lụa mềm mại đến mức gần như có thể lay động. “Nàng” khoác áo dài lụa, đứng trong làn sương mờ của vịnh Hạ Long, mái tóc đen óng được phủ nhẹ bởi tấm voan xanh, đôi tay khép nép và đường nét duyên dáng rất Á Đông. Tôi cảm nhận được đó là một “nàng Mona Lisa Việt Nam” vừa gần gũi, vừa bí ẩn đến khó rời mắt.

__

Chi phí tham khảo: 200.000 đồng

Tôi biết đến I Hate Monday nhờ một người bạn thân rỉ tai. Nghe tên quán, tôi lập tức thấy đồng cảm, bởi ai mà chẳng đôi lần “mất hứng” với ngày thứ hai. Nhưng thay vì than vãn, I Hate Monday chọn một cách tiếp cận dí dỏm và tích cực: biến ngày đầu tuần vốn uể oải thành một khởi đầu đầy năng lượng, bằng không gian đẹp và ẩm thực tinh tế.

Quán gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với kiến trúc đương đại, hòa quyện sự tối giản ấm áp kiểu Hàn và nét phóng khoáng hiện đại phương Tây. Trên các mảng tường, những poster sáng tạo mang thông điệp “I Hate Monday” hay “Monday hates you too” xuất hiện khéo léo ở từng góc nhỏ, khiến cả không gian như đang thủ thỉ một câu chuyện hóm hỉnh.

Tôi chọn một bữa brunch “đủ no nhưng không nặng bụng”, mở đầu bằng Burrata Cheese Salad. Viên burrata trắng muốt, phần lõi là kem sữa béo nhẹ được ôm trọn bởi lớp mozzarella mịn màng; chỉ cần lách dao là dòng kem trắng sữa tan ra đầy quyến rũ. Salad ăn kèm hạt pistachio rang giòn, phủ sốt balsamic chua ngọt dịu, gợi chút phong vị Địa Trung Hải.

Món chính là Holy Steak - thăn ngoại bò Úc mềm mại, xen mỡ vừa phải, nướng vừa chín tới để giữ trọn độ mọng nước. Ăn kèm là khoai tây nghiền đánh bông cùng bơ và kem, tạo nên vị béo mượt đặc trưng, như tan ra trong miệng.

Bữa ăn khép lại bằng Lychee Sakura - ly mocktail lấy cảm hứng từ mùa xuân Nhật Bản, kết hợp vị ngọt thanh của vải, chút chua nhẹ của chanh và hương thơm dịu từ mứt sakura. Lớp thạch vải ẩn bên trong khiến mỗi ngụm vừa mát lành, vừa như đang thưởng thức một món tráng miệng thanh nhã.

__

Chi phí tham khảo: 1 triệu đồng

Khi nắng vẫn còn trong trẻo, tôi tìm đến Ga Metro An Phú. Từ khi chính thức vận hành thương mại vào tháng 12 năm ngoái, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới của những tín đồ check-in và thời trang.

Tôi dừng lại ở khoảng không gian bên ngoài nhà ga. Dải phân cách xi măng xám, phía xa là dòng xe nối nhau bất tận, tạo nên phông nền sống động gợi nhớ đến nhịp phố dưới ga BTS Siam của Bangkok. Chỉ cần đứng thẳng, chỉnh dáng khéo léo, đã đủ để khung hình hiện lên sắc nét.

Lối cầu thang lên xuống của ga, với thiết kế nhiều lớp chiều sâu, đón ánh sáng tự nhiên hắt xuống, biến từng bước di chuyển thành một khung hình nghệ thuật. Chỉ cần nghiêng người, bước vài nhịp hay xoay nhẹ vai, khoảnh khắc ấy lập tức được ống kính lưu giữ, vừa ngẫu hứng vừa cuốn hút.

Rời ga Metro An Phú, tôi chạy xe thêm khoảng 5 phút là đến một GS25 rất khác thường. Cửa hàng nổi bật với phong cách thời thượng, tọa lạc giữa khu phố sang trọng trên đường Xuân Thủy.

Khoảng sân rộng lát gạch, bàn ghế ngoài trời dưới những chiếc ô xanh dương khiến nơi đây trông như quán cà phê kiểu Hàn. Bước vào trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ khắp không gian, kệ hàng gọn gàng bày đầy món chuẩn Hàn: kimbap, hotteok, sushi, đến tủ kem mát lạnh.

Tôi chọn một gói snack giòn rụm cùng chai nước mát rồi ngồi ngoài sân, vừa ăn vừa tận hưởng cái “chill” đặc trưng của khu phố thượng lưu trước khi tiếp tục hành trình.

Trải dài trên diện tích hơn 7,3 ha, công viên Sala được quy hoạch thành nhiều khu vực ấn tượng: hồ nước xanh biếc phản chiếu bầu trời, đài hoa khổng lồ mang nét biểu tượng, những hàng cây thẳng tắp đổ bóng mát rượi, xen kẽ là các tiểu cảnh hiện đại được ví như “Singapore thu nhỏ”. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nhóm bạn trẻ trải thảm picnic đọc sách, hay những người dắt thú cưng dạo bước thong thả, tạo nên bức tranh đời sống vừa yên bình vừa đẳng cấp.

Tôi chọn lối chạy men theo bờ hồ, vừa sải bước vừa thả lỏng cơ thể và hít sâu làn không khí trong lành. Cảm giác mọi giác quan như được tái khởi động, tinh thần nhẹ bẫng và tràn đầy năng lượng.

An Khánh còn được mệnh danh là “thủ phủ pickleball” - môn thể thao đang rất thịnh hành. Nếu không chạy bộ, tôi có thể chọn một trận đấu để tăng nhịp tim. Tuy nhiên, vào buổi tối, các sân quanh khu vực gần như luôn kín chỗ nếu không đặt lịch trước.

The Brix là nhà hàng kiêm bar lounge mang phong cách resort nhiệt đới, ẩn mình trên con đường Trần Ngọc Diện rợp bóng cây. Không gian rộng mở, kết hợp hài hòa giữa khu vực bên trong villa sang trọng và khoảng sân ngoài trời thoáng đãng. Ấn tượng nhất là hồ bơi lớn ở trung tâm, bao quanh bởi những mảng xanh nhiệt đới, khiến tôi có cảm giác như vừa rời xa phố thị để đến một ốc đảo yên bình.

Buổi tối ở The Brix luôn kín chỗ, nên tôi đã đặt bàn từ trước để giữ vị trí cạnh hồ bơi. Bữa tối mở đầu bằng bắp cải bi kiểu Âu, lấy cảm hứng từ món mướp đắng dân dã nhưng được nâng tầm với nước mắm, ớt và mật ong - vừa quen vừa mới. Tiếp đến là pizzetta, phiên bản mini của pizza, phủ phô mai stracciatella mềm mượt, tươi mát như hương vị Địa Trung Hải.

Điểm nhấn của buổi tối là tôm sú nướng củi - loại tôm to, thịt chắc từ Đồng bằng sông Cửu Long, chế biến theo phong cách Tây Ban Nha, kết hợp nguyên liệu Việt và kỹ thuật ẩm thực Địa Trung Hải. Khép lại là ức vịt ủ khô lấy cảm hứng từ vịt quay Bắc Kinh, sử dụng vịt nuôi ở miền Bắc và điều chỉnh gia vị để vừa vặn khẩu vị từng thực khách.

Tối nay, tôi còn may mắn được nghe tiếng saxophone ngân nga bên hồ. Âm nhạc, hương vị và khung cảnh hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, khó quên.

__

Chi phí tham khảo: 1,2 triệu đồng (4 món như gợi ý cho 2 người)

Không biển hiệu màu mè, âm thanh ồn ào, ánh đèn chói mắt, ASMR Bar kín đáo ẩn mình như một bí mật chỉ dành cho những ai kiên nhẫn tìm kiếm. Cánh cửa khẽ mở, tôi bước vào không gian tối màu, ánh sáng dịu phủ lên quầy bartender, tiếng nhạc du dương vừa đủ để không át đi âm thanh của những chiếc ly va nhẹ hay tiếng rượu chảy qua miệng bình shaker.

Tôi gọi một ly Sensory - cocktail mở đầu bằng nền vodka, thoảng hương hoa lài như làn gió đầu hạ. Vị ngọt thanh của berry chín mọng hòa cùng chút citrus tươi sáng, xen lẫn một thoáng hương thảo mộc mát lành. Hương vị khẽ lan, rực rỡ rồi lắng xuống, để lại dư âm êm ái.

Trò chuyện cùng bartender, tôi biết ASMR được thiết kế theo triết lý tối giản, nhưng không khô khốc, mà là sự tinh lọc đến từng chi tiết.

Một vị khách ngồi gần bắt chuyện, trên tay anh là ly Healing. Anh miêu tả: “Nền rye whiskey cay nồng, hòa quyện mật ong óng ả, điểm thêm vị cà phê đậm và chocolate bitters ngọt đắng ở cuối”. Chỉ nghe thôi, tôi đã hình dung ra một bản giao hưởng hương vị.

Rời ASMR Bar, tôi vẫn mang theo dư âm của hương, vị và cả những khoảng lặng đầy cảm xúc. Với tôi, đó là một điểm chạm nhẹ nhưng đủ đầy để khép lại hành trình 12 giờ khám phá An Khánh.

__

Chi phí tham khảo: 200.000 đồng