Pam Yêu Ơi: 'Ba mẹ ơi, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là gì?'

Gia đình Pam Yêu Ơi, gồm vợ chồng Salim - Long Hạt Nhài và con gái 3 tuổi Pamela Hải Đường chia sẻ quan niệm hạnh phúc giản dị từ những bữa cơm nhà, khoảnh khắc nuôi dạy con cho đến bài học về ý nghĩa lá cờ Tổ quốc.

_____

Show: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Chủ đề: Hạnh Phúc

Khách mời: Gia đình Pam Yêu Ơi

_____

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, gia đình Pam Yêu Ơi nói về quan niệm sống giản dị và hạnh phúc của từng thành viên. Với diễn viên, KOL Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân), hạnh phúc không phải điều lớn lao, mà đơn giản là được làm mẹ, đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc: đọc sách, đưa đi học mỗi sáng hay cùng thưởng thức bữa cơm nhà.

Nếu Salim chú trọng gieo mầm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé, chồng cô - “ông bố quốc dân” Long Hạt Nhài (Nguyễn Hải Long), một doanh nhân ngành may mặc - lại nhìn hạnh phúc từ góc độ trưởng thành của người cha.

Những đêm mất ngủ, những bất đồng trong việc nuôi dạy con gái Pam (Nguyễn An Hải Đường, sinh năm 2022) giúp anh học cách kiên nhẫn, lắng nghe, bớt nóng vội và biết sẻ chia hơn. Anh tin rằng làm cha mẹ là hành trình hai chiều: vừa dạy con lớn lên, vừa trưởng thành nhờ con.

Trong cuộc trò chuyện, Salim còn giải thích cho con gái 3 tuổi ý nghĩa lá cờ Tổ quốc: màu đỏ tượng trưng cho máu xương cha ông, ngôi sao vàng là biểu tượng sức mạnh, phát triển và màu da dân tộc. Theo cô, những bài học giản dị ấy giúp con hiểu giá trị độc lập, tự do, hạnh phúc và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên bên gia đình.

_____

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là series vodcast (video podcast) đặc biệt, nằm trong chiến dịch Tọa độ Độc Lập của Tri Thức - Znews, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiến dịch đồng hành cùng sự kiện Lễ hội Độc Lập diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (30/8-2/9) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, Tạp chí Tri Thức - Znews bảo trợ truyền thông.