2 ngày 1 đêm khó quên tại Di sản Thiên nhiên Thế giới

Hành trình 2 ngày 1 đêm tại Hạ Long (Quảng Ninh) trở nên đáng nhớ với không gian nghỉ dưỡng view vịnh hay hải trình kéo dài 7 tiếng xung quanh kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Tháng 10, Hạ Long trở nên thơ mộng, mang nét đẹp khó quên của vùng vịnh phía Bắc, gọi mời du khách ghé thăm. Với khoảng cách chỉ hơn 150 km từ thủ đô Hà Nội đến Hạ Long, nơi đây trở thành chốn tham quan, nghỉ dưỡng phù hợp cho dịp cuối tuần.

Chỉ với 2 ngày 1 đêm, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Di sản Thiên nhiên Thế giới, đồng thời trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng tại khách sạn hay các hoạt động hấp dẫn trên du thuyền.

Đây là nốt lặng giữa guồng quay cuộc sống hối hả, ồn ào và vội vã. Radisson Blu Hotel, Ha Long Bay - nơi từng được vợ chồng Quốc vương Bhutan chọn là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp nhà nước hồi tháng 8 - là lựa chọn phù hợp để bắt đầu hành trình 2 ngày 1 đêm đáng nhớ.

Khách sạn có tầm nhìn bao quát vịnh Hạ Long là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng.

Khách sạn có kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền đang lướt đi trên mặt vịnh kỳ quan. Tòa tháp 30 tầng nằm ở vị trí trung tâm Bãi Cháy, có tầm nhìn bao quát, hướng ra vịnh, đem đến trải nghiệm ấn tượng, khó quên.

Thành phố biển về đêm càng trở nên lung linh qua ô cửa kính khách sạn, đặc biệt từ tầm nhìn trên cao. Khung cảnh này đem đến một buổi tối nghỉ dưỡng bình yên, lãng mạn và đáng nhớ.

Tiếp nối lịch trình với ngày thứ 2 ở Hạ Long, du khách có thể trải nghiệm hoạt động tham quan vịnh - địa danh được UNESCO 3 lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Hải trình này diễn ra trong ngày, kéo dài khoảng 7 tiếng, bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị.

Hải trình phổ biến thường xuất phát từ khoảng 11h và về bờ tầm 18h. Đây được xem như “khung giờ vàng”, giúp du khách vừa thưởng thức buffet trưa trên tàu vừa ngắm cảnh hoàng hôn, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm.

Hải trình tham quan vịnh trên du thuyền đem đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Các du thuyền cao cấp hoạt động trên vịnh hiện nay như tàu Dolphin đều có bể bơi, bể sục, quầy bar, khu vui chơi cho trẻ em hay sân khấu nhạc sống. Với các tiện ích này, du khách không chỉ có cơ hội ngắm cảnh vịnh Hạ Long, mà còn tự do khám phá, trải nghiệm những hoạt động giải trí thú vị, giúp hải trình trở nên ấn tượng, đáng nhớ hơn.

Ngoài các tiện ích trên du thuyền, khách tham quan còn có cơ hội chèo kayak hoặc ngồi thuyền nan xuyên qua Hang Luồn, tham quan hang Sửng Sốt, khám phá bãi tắm Ti Tốp. Hải trình của du thuyền đã bao gồm các hoạt động trên, không tốn thêm chi phí trải nghiệm.

Kết thúc hải trình, thuyền đưa khách trở về đất liền. Từ đây, việc di chuyển về Hà Nội tương đối dễ dàng, có thể sử dụng ôtô cá nhân hoặc xe khách. Một kỳ nghỉ dưỡng khép lại, nhưng những trải nghiệm khó quên vẫn lưu dấu trong ký ức du khách.