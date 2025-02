2 triệu phú Mỹ đi 17 ngày xuyên Việt

Dành 17 ngày khám phá từ Bắc vào Nam, 2 vị triệu phú người Mỹ không ít lần "nhậu tới bến", học nấu ăn, chăn bò, tắm heo bên cạnh những trải nghiệm đẳng cấp dành riêng cho giới siêu giàu.

Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch hạng sang khi đón tiếp hai triệu phú USD người Mỹ, Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley, trong hành trình khám phá 17 ngày xuyên Việt.

Ban đầu, họ dự định kết hợp du lịch Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, All Asia Vacation (AAV), đơn vị lữ hành chuyên biệt, đã thuyết phục họ dành trọn vẹn 17 ngày để khám phá Việt Nam.

"Chúng tôi muốn họ trải nghiệm những điều khác biệt, không đại trà và Việt Nam có đủ sức hấp dẫn để đáp ứng điều đó", ông Nguyễn Đức Hạnh, CEO AAV, nói với Tri Thức - Znews.

Ẩm thực từ Bắc vào Nam

Sau khi hạ cánh tại Hà Nội, Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley dành 4 đêm để hòa mình vào nhịp sống sôi động của thủ đô, khám phá các khu chợ truyền thống và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Ông Hạnh dẫn 2 vị khách khám phá gần như tất cả khu chợ nổi tiếng ở Hà Nội. Tại đây, du khách được thưởng thức bánh cuốn, trải nghiệm hương vị độc đáo của trứng gà con so - một loại trứng nhỏ nhắn với hương vị khác biệt so với trứng gà công nghiệp phương Tây.

Đến Hà Nội những ngày đầu tháng 2, khách được tận hưởng không khí mát lạnh mùa xuân trên hành trình dạo phố, đi chợ bằng xe máy.

Cũng tại Hà Nội, du khách được tham gia lớp học nấu ăn, tự tay chế biến các món ăn truyền thống như nem rán, nộm hoa chuối, rau cải xào nấm và cá trắm kho thịt ba chỉ trong niêu đất. Khi đến làng gốm Bát Tràng, họ tìm hiểu quy trình làm gốm thủ công và thưởng thức mâm cỗ cổ truyền Hà Nội.

Đặc biệt, khi đến Hội An, Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley còn được trải nghiệm "live cooking" (xem nấu ăn trực tiếp) tại nhà riêng của một đầu bếp nổi tiếng, lắng nghe những câu chuyện thú vị về ẩm thực và văn hóa của người Việt Nam đằng sau nguồn gốc, cách lựa chọn nguyên liệu và chế biến món ăn.

"Mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu, mà còn là câu chuyện về người đầu bếp, về lịch sử và văn hóa", ông Hạnh chia sẻ. "Từ lý do chọn món ăn, bí quyết nêm nếm gia vị, đến quá trình chuẩn bị công phu, sự hài hòa âm dương ngũ hành trong ẩm thực, mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt cho khách hàng".

Ông Nguyễn Đức Hạnh cùng 2 vị triệu phú thưởng thức bia, ăn đặc sản địa phương tại Hà Nội.

Tại TP.HCM, hai triệu phú Mỹ có trải nghiệm độc đáo khi ngồi sau xe máy, dạo quanh những con phố nhộn nhịp, khám phá thành phố về đêm, dừng chân tại một quán ốc nổi tiếng ở quận 4 và thưởng thức ẩm thực đường phố như người dân địa phương. Họ còn học cách đổ bánh xèo, nấu canh chua cá và làm gỏi cuốn, những món ăn đặc trưng của miền Nam.

Thời gian ở Hà Giang, du khách còn được hòa mình vào cuộc sống của người dân tộc Tày, tận mắt chứng kiến quy trình nấu rượu ngô truyền thống và thưởng thức hương vị nồng ấm giữa cánh đồng ngô xanh mướt, bao quanh là núi non hùng vĩ.

Hành trình khám phá không chỉ dừng lại ở ẩm thực, du khách còn có cơ hội đi bộ, đạp xe qua những bản làng, tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của các dân tộc thiểu số nơi đây. Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của những vị khách năng động, công ty còn bố trí giáo viên yoga hướng dẫn trực tiếp vào mỗi buổi sáng, ngay cả ở những nơi không có phòng tập gym.

Vượt ra những khuôn mẫu

Thay vì những tour du lịch thông thường, AAV đưa khách hàng siêu giàu vào hành trình khám phá Việt Nam theo những cách độc đáo và khác biệt. Tại cố đô Huế, bên cạnh những trải nghiệm ẩm thực và tham quan lăng tẩm, du khách được khám phá di tích Hổ Quyền, nơi được mệnh danh là "Đấu trường La Mã của Việt Nam", chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng tại Đồi Vọng Cảnh và khám phá hang Chín Hầm.

"Cảnh quan ngoại ô Huế rất đẹp và yên bình, vì vậy chúng tôi thiết kế hành trình đạp xe 30 km dọc theo những con đường làng ven biển", ông Hạnh chia sẻ. "Trên đường đi, khách hàng còn được ghé thăm 'thành phố của người chết' ở An Bằng, nơi những ngôi mộ được xây dựng công phu và tráng lệ, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với người phương Tây".

Hành trình đạp xe 30 km của 2 vị khách đặc biệt xuyên qua những con đường làng, những cánh đồng lúa yên bình, thơ mộng.

Đến Hội An, hai vị khách triệu phú đã có một ngày trải nghiệm cuộc sống của người nông dân, từ việc cuốc đất trồng rau, chăn lợn, cho bò ăn đến xem làm mì Quảng và bánh xèo. "Đối với người phương Tây, những trải nghiệm nông nghiệp thủ công này đã biến mất từ lâu, vì vậy chúng mang đến những kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt", ông Hạnh nói.

"Chúng tôi muốn cho bạn thấy Việt Nam một cách chân thực nhất, từ những điều tốt đẹp đến những điều không hoàn hảo, thậm chí có phần 'bốc mùi', vì đó là cuộc sống thực sự", đó là thông điệp mà đơn vị luôn truyền tải đến khách hàng. Tại Huế, khách hàng được trải nghiệm khu vực làm mắm ruốc với mùi hương đặc trưng, thưởng thức món thịt luộc chấm tôm chua và khám phá những nét đẹp đời thường của cuộc sống địa phương.

Những trải nghiệm mới lạ và khác biệt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách hàng siêu giàu. Hai vị khách triệu phú rất thích thú khi được may đo quần áo tại Hội An và ghé thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước, nơi họ mua sắm tác phẩm điêu khắc đá hình cầu 7 màu độc đáo cho bộ sưu tập cá nhân.

Hai du khách đến từ Mỹ chèo thuyền kayak ngắm san hô tại khu vực Trà Sản, Cống Đỏ.

Để tạo ra một hành trình hoàn hảo cho hai vị khách triệu phú, đơn vị lữ hành đã dành gần một năm để lên kế hoạch chi tiết và thực hiện các chuyến chạy thử. Đặc biệt, do thời điểm chuyến đi diễn ra vào mùa thời tiết không thuận lợi, hàng chục phương án dự phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hành trình lần này còn là sự kết hợp 2 sản phẩm độc đáo giữa Hà Giang và Hạ Long, được kết nối bằng trực thăng, nhờ sự hỗ trợ đặc biệt từ chính quyền các tỉnh thành, đặc biệt là Hà Giang và Quảng Ninh. Một đường bay riêng biệt đã được thiết kế và cấp phép cho đơn vị lữ hành, dành riêng cho những đoàn khách siêu giàu.

Tại Hạ Long, thay vì lựa chọn những địa điểm quen thuộc như bãi Ti Tốp, du khách được đưa đến khu vực Trà Sản, Cống Đỏ và hồ Ba Hầm, nơi khách được trải nghiệm chèo thuyền kayak trong không gian yên tĩnh và hoang sơ. Đội ngũ nhân viên của đơn vị đã cẩn thận dọn dẹp rác thải tại khu vực này trước khi khách đến và khôi phục lại hiện trạng ban đầu sau khi khách rời đi để đảm bảo một môi trường trong lành và sạch đẹp.

"Chúng tôi còn tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giải trí đặc biệt trên tàu", ông Hạnh nói. Đặc biệt, việc chiêm ngưỡng bầu trời sao giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ và yên bình đã để lại ấn tượng sâu sắc, mang đến trải nghiệm độc nhất và riêng tư cho khách hàng.