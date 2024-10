3 dấu ấn đặc biệt từ Hành trình trang sức xuyên Việt 2024

Suốt 60 ngày, “Hành trình trang sức xuyên Việt - Bừng sắc cho đời bừng sáng” của PNJ rong ruổi dọc dải đất chữ S, đi qua 27 tỉnh, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho người dân.

Suốt 60 ngày, “Hành trình trang sức xuyên Việt - Bừng sắc cho đời bừng sáng” của PNJ đã rong ruổi dọc dải đất chữ S, đi qua 27 tỉnh, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho người dân tại mỗi điểm đến.

Với niềm tin vẻ đẹp con người và cuộc sống xuất phát từ những khoảnh khắc đời thường thân thuộc, năm 2023, PNJ lần đầu tiên tổ chức “Hành trình trang sức xuyên Việt”. Hình ảnh chuyến xe mang sắc vàng rực rỡ rong ruổi dọc dải đất hình chữ S của PNJ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng khắp Việt Nam.

Năm 2024, chuyến xe của PNJ tiếp tục lăn bánh khắp các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, mang theo nguồn cảm hứng giúp mỗi người có thêm động lực làm đẹp, trân quý giá trị bản thân dù trong hoàn cảnh nào.

Khởi động từ cuối tháng 8 tại TP.HCM, chuyến xe “Hành trình trang sức xuyên Việt” lăn bánh qua 27 tỉnh thành khắp cả nước với 6 điểm dừng chân ấn tượng tại TPHCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Gia Lai, Huế và Nghệ An. Tại mỗi điểm đến, chương trình của PNJ được người dân và du khách đón nhận bởi các hoạt động trải nghiệm độc đáo kèm theo loạt ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, chuỗi hành trình còn chào đón sự đồng hành xuyên suốt của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Với chất giọng khỏe khoắn, trầm ấm và đầy nội lực, nam ca sĩ đưa hàng nghìn khán giả tại mỗi điểm dừng chân đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lắng đọng đến sôi nổi trong các bản hit Định mệnh, Thương em là điều anh không thể ngờ, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, I’m still loving you...

“Đồng hành cùng chương trình từ năm 2023 đến nay, Noo cảm thấy hạnh phúc khi cùng PNJ lan tỏa cảm hứng làm đẹp tới hàng nghìn khán giả trên khắp cả nước. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ mà Noo muốn lưu giữ cùng mọi người”, Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Trong 2 tháng tổ chức, chương trình thu hút 15.000 người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Trên mạng xã hội, hành trình của PNJ cũng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi với hàng triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Đó đều là những con số biết nói cho thấy sức hút của hành trình đặc biệt này.

Ở các điểm dừng chân, “Hành trình trang sức xuyên Việt” đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, hứng khởi khi PNJ “đo ni đóng giày” loạt hoạt động hấp dẫn dành riêng cho từng khu vực và đối tượng khách hàng.

Những hoạt động mang tới trải nghiệm mới lạ như trò chơi Digital Golf - thử thách chơi golf thông qua màn hình lớn, mang lại cảm giác chân thật như ở sân; khu vực triển lãm trang sức PNJ x Hello Kitty, Disney | PNJ dành cho tín đồ yêu thích nhân vật Hello Kitty hay thế giới kỳ ảo của Disney. PNJ tạo ra một không gian thú vị, thu hút người dân tới tham gia sự kiện.

Tại điểm dừng chân TP.HCM, Bình Dương, Vĩnh Long và Nghệ An, PNJ Watch mang tới buổi triển lãm thu nhỏ giới thiệu các mẫu đồng hồ thời thượng và sang trọng. Khách tham quan có thể tương tác cùng thương hiệu, tự tay sáng tạo túi canvas theo phong cách cá nhân.

Bên cạnh đó, khu vực Style by PNJ cũng đã thu hút nhiều bạn trẻ mong muốn tìm kiếm những thiết kế trang sức ấn tượng, trẻ trung và năng động. Khi tham gia hoạt động tại mỗi khu vực, khách hàng cũng nhận nhiều quà tặng giá trị từ ưu đãi mua hàng PNJ, túi may mắn Omamori đến quả cầu may mắn với những lời chúc đặc biệt…

Đến với chuyến xe “Hành trình trang sức xuyên Việt”, mỗi khách hàng mang theo một nỗi niềm riêng nhưng chung một điểm chạm. Họ hiểu và trân trọng hơn vẻ đẹp của chính mình, tìm được cảm hứng làm đẹp mỗi ngày để bản thân luôn tỏa sáng rạng ngời và từ đó cuộc sống sẽ bừng sáng, thêm tươi đẹp.

“Sau khi tham gia chương trình này của PNJ, tôi cảm thấy được thêm động lực để tự tin hơn và nhận ra rằng dù mình là ai, ở bất kì đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đều có vẻ đẹp riêng và xứng đáng được nâng niu, trân trọng”, Hoài Thương, khách tham gia chương trình tại Gia Lai chia sẻ.

Còn với chị Minh Hà, đó là bài học vẹn toàn giữa chăm sóc bản thân và tích lũy lâu dài. “Nền kinh tế giai đoạn này khá nhiều biến động, tôi có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, những nhu cầu làm đẹp cho bản thân phải giảm thiểu. Bởi vì tôi nghĩ những điều này không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đến với hành trình của PNJ, tôi nhận ra việc làm đẹp và đầu tư tích lũy hoàn toàn có thể song hành cùng nhau”, chị Minh Hà (quận 3, TP.HCM) chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại bộn bề, không khí vui vẻ của hành trình giống như món ăn tinh thần ý nghĩa, giúp mọi người xóa tan ưu phiền. Đó cũng là nguồn động viên tinh thần để mỗi người vượt qua những khó khăn của cuộc sống, những biến đổi không ngừng của ngoại cảnh.

“Hành trình trang sức xuyên Việt” đang tiếp nối sứ mệnh mà PNJ theo đuổi từ những ngày đầu thành lập - làm đẹp cho con người, cuộc sống và xã hội.

Bên cạnh món quà tinh thần, PNJ còn đồng hành với hành trình tôn vinh vẻ đẹp khắp mọi miền đất nước bằng loạt ưu đãi thiết thực lên đến 50% giá trị sản phẩm.

Người tham gia sự kiện đã có cơ hội mua sắm trang sức PNJ với giá cả hấp dẫn, hưởng đặc quyền VIP Day, đặc quyền chào mừng thành viên mới, ưu đãi lớn khi mua combo kim cương rời và trang sức vỏ cùng hàng nghìn quà tặng độc đáo.

Đặc biệt, hành trình cũng tìm ra chủ nhân sở hữu 1 lượng vàng Kim Bảo Cát Tường - khách hàng có giá trị hóa đơn cao nhất chương trình.

Với thiết kế theo phong cách hiện đại và tinh tế, trang sức PNJ không chỉ giúp chủ nhân khẳng định cá tính và gu thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc, là lựa chọn làm đẹp thông minh, mang giá trị tích lũy, tiết kiệm và đầu tư lâu dài.​

Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, PNJ khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và bán lẻ trang sức tại Việt Nam và trở thành người bạn “vàng” đồng hành, thấu hiểu và đồng cảm với nhiều thế hệ. Với “Hành trình trang sức xuyên Việt - Bừng sắc cho đời bừng sáng”, PNJ mong muốn tiếp tục tôn vinh đa sắc vẻ đẹp giữa đời thường trên khắp mọi miền đất nước và lan tỏa cảm hứng làm đẹp mỗi ngày để bản thân luôn tỏa sáng rạng ngời và từ đó cuộc sống sẽ bừng sáng, thêm tươi đẹp.